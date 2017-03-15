中国国务院总理李克强答记者问要点摘录

路透北京3月15日 - 以下是中国国务院总理李克强周三在两会（全国政协和人大会议）结束后答记者问的要点摘录：

**今年增速目标定在6.5%左右“不低”**

中国今年经济增速目标定在6.5%左右不低了、也很不容易。如果今年中国实现经济增长目标，增量比去年还要大，因为这是在经济总量已经超过74万亿元人民币，相当于11万亿美元基础上的增长，而且可以带动1,100万人以上的就业。这符合经济规律，也可以使注意力更多地放到提高质量和效益上来，对世界经济增长的贡献率不会低，中国仍然是世界经济复苏乏力情况下推动全球增长的重要力量。

今年世界经济政治不确定的因素很多，这是很大的外部风险。对中国来讲，不发展是最大的风险。我们保持中高速的稳定增长，本身就是在为世界稳定做贡献。当然，我们自己也有一些不可忽视的风险，对于这些风险点，我们是高度关注的，发现了会及时处置、靶向治疗，不会让它蔓延。

中国金融体系总体是安全的，不会发生系统性风险。因为我们有很多应对工具，储备政策许多还没有用。我们的财政赤字率没超过3%，商业银行资本充足率在13%，拨备覆盖率176%，这些都超过许多国家，特别是国际所确定的相关标准。所以我们是有能力防范风险的，我们在中高速行进当中不会让风险“急性发作”，更不会发生区域性或者系统性的风险。

**中国经济不会硬着陆**

这几年，我一直听到中国经济会硬着陆的声音，可以说不绝于耳。去年在世界经济和贸易增长出现7年来增速最低的情况下，中国仍然保持中高速增长。这几年的实践可以证明，中国经济“硬着陆”论可以休矣。中国经济不会硬着陆，我们会长期保持中高速增长，并迈向中高端水平。

中国的问题和挑战最难的还是在深化改革方面。比如说简政放权、放管结合、优化服务的改革，这不仅会触动利益，而且要触动灵魂。我们要让权力不能任性，就得把那些不应该有的权力砍掉，有些涉及到部门利益，要压缩寻租的空间。这不是一个简单的过程，从中央政府一直到地方、到基层，要打通“最后一公里”。

**人民币汇率会保持基本稳定**

去年因为国际货币市场动荡，特别是美元走高，许多货币尤其是主要国际货币对美元的汇率大幅度贬值，而人民币汇率贬值幅度是比较小的。因为我们不希望通过贬值来增加出口，这不利于企业转型升级。我们也不希望打贸易战，这不利于国际贸易和货币体系的稳定。我们坚持人民币汇率形成机制的改革，实行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度。在人民币汇率弹性加大的情况下，我们保持了人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。这也得益于中国经济基本面向好。人民币汇率的基本稳定是对国际货币体系稳定的重要贡献。

关于外汇储备，中国是世界上外汇储备最多的国家。合理的外汇储备规模到底需要多少？这可能还有一个实践探索的过程。总之，我们的外汇储备是充裕的，是足以支付进口和满足短期偿债需要的，远远高于国际标准。

至于说到我们对于用汇进行真实性、合规性审查，实际上这是法律法规早就规定的。我在这里明确，企业正常的用汇、居民到国外求学旅游等的合理用汇是有保证的。人民币在国际货币体系中是有分量的，汇率会保持基本稳定。

**不希望和美国发生“贸易战”**

如果中美发生贸易战的话，首先受损的是外资企业，首当其冲的是美资企业。我们不希望看到打贸易战，贸易战带不来贸易公平，而且双方都受损。中方希望，中美关系不管有什么样的坎坷，还是要向前走、向好处走。我们有智慧来管控分歧，我们有需要也有条件来扩大共同利益。

坚持一个中国的政策，这是中美关系的政治基础，不是风云变幻能够动摇的，也动摇不得。有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的。

中美具有广泛的共同利益，当然也有分歧，比如像在就业岗位、汇率等问题上有些看法不一，或者在安全问题上也有不同认识。但是，我们双方都需要保持战略定力，加强沟通，坐下来谈，增进相互了解和理解，现在两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。我想，中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，我们要维护它前行。

**有能力扩大就业**

政府工作报告提出今年要新增城镇就业1,100万人，比去年的目标增加100万人。我们之所以要有6.5%左右的经济增速，稳增长主要还是要保就业。因为就业对13亿多人口的大国来说是最大的民生。就业是经济发展的基础，是财富增长的来源，也是居民收入的主渠道。今年更是强调就业优先，就是要保证能够实现比较充分的就业，把失业率控制在较低水平。

这几年我们一直处在新成长劳动力的高峰，今年的就业压力仍然比较大，光高校毕业生就达795万，创历史新高，还有500万左右的中职毕业生，加上去过剩产能需要安置的几十万转岗职工等等。我们要营造有利于创业就业的环境，让人民群众用劳动和智慧去创造或者说打造金饭碗。

我们完全有能力扩大就业，不会也不允许出现大规模群体性失业，对于一时不能就业、生计没有着落的群众，政府会负起责任，保障他们的基本生活。

今年去产能还要扩大到煤电领域，加上去年一些还没安置的职工，累计可能会有近百万需要安置。我们的办法还是创造新的岗位，因为我们在推动发展新动能。“双创”带动了大量新的就业，实际上也转移了许多传统动能的就业，新旧动能转换也为传统产业带来了新的活力和生机，催生了新的就业岗位。当然我们没有掉以轻心，还会继续运用好专项基金，并要求地方政府做好配套。当然企业也要尽社会责任。

如果你是一名煤矿工人，这个矿被淘汰，或者暂时停产了，有很强的、灵活的就业能力，我建议你到新动能去，或者到老动能当中产生的新职业当中去。而且中国很多企业是有文化的，他们对老职工有感情，去新岗位就业了，企业仍然还会给一些补贴，扶上马、送一程。

总而言之，把职工安置好还是推进供给侧结构性改革，推动化解和淘汰过剩产能中最关键的问题。

**推进更大力度的减税降费**

政府工作报告当中用了很多篇幅提出了许多措施来强调，今年要推进更大力度的减税降费，特别是那些名目繁多、企业不堪重负的行政事业性收费。减少收费，那政府就要过紧日子。中央政府要带头，一律减少一般性支出5%以上。我们就是要用政府的“痛”换来企业的“顺”，让企业轻装上阵，提高竞争力。我们还要通过像降网费、电费、物流成本等措施，力争今年减税降费能够达到万亿元人民币。当然，根本上还要降低制度性交易成本。

至于消费者抱怨中国的一些产品质量不优，这说明我们的企业需要让产品进入质量时代，这也是供给侧结构性改革的重要内容。我们实施《中国制造2025》，就是要提升企业产品和装备的质量。当然，国际上也有一种舆论，说是不是中国会减少进口，开放有所收缩，这是误解。提高中国产品的质量，促进产业迈向中高端，必然要更大地打开开放的大门，更多地引进国外先进技术和产品，当然我们会严格保护知识产权，让企业双赢。对于普通消费者所需要的一些优质产品一时供给不上，我们还可能考虑降低关税、增加进口。总之，要让消费者有更多选择，从中受惠，更重要的是让企业下决心，通过发扬工匠精神，使自己的产品赢得消费者的信赖。

我和大家都是消费者，都需要权益保护，用网络语言说：我们要给优质产品“点赞”，把不良奸商“拉黑”。大家共同努力，让我们的优质产品一天一天多起来，让我们的生活一年比一年好。

**维护经济全球化，支持自由贸易**

中国始终坚持维护经济全球化，支持自由贸易。全球化使各国都受益，不过在这个过程中也有一些问题，像分配等方面，但它们不是全球化本身的问题，而是应对的问题。中方也愿意和世界各国一道来改善全球治理体系。全球化和世界的和平发展合作是一体的、不可分的。关起门来以邻为壑，解决不了问题。

中国和世界许多国家一样，是全球化的受益者，这其中也因为中国一直在坚持不断地扩大开放。中国首先要把自己的事情办好，但关起门来也办不好自己的事情。所以我们的开放大门会越开越大。当然，开放是一个渐进的过程。

我们要在今年举办“一带一路”国际合作高峰论坛，不断推出扩大开放的措施。我们也和很多国家提议，建立自由贸易区或者进行投资贸易协定的谈判，这些都是有利于双向开放的措施。有一点要明确的就是开放力度越大，开放程度越深，这里面的摩擦相应就会越多，但是占的比例会越来越小。对此，我们是有信心的。我们就是要打造开放的高地、投资的热土，和世界共享发展机遇。

维护全球贸易的自由化，需要世界各国共同努力，只要是有利于贸易自由化的，中国都会去参与、去推进。关于区域的自由贸易安排，涉及中国的，有条件的，我们持开放态度，愿意去进行推动。我们不会越俎代庖，不会超越区域去做不应是中国做的事情。

**70年住宅土地使用权到期续期没有前置条件**

中国有句古话：有恒产者有恒心。群众对70年住宅土地使用权到期续期问题普遍关心可以理解。国务院已经要求有关部门作了回应，就是可以续期，不需申请，没有前置条件，也不影响交易。国务院已经责成相关部门就不动产保护相关法律抓紧研究提出议案。

**简政放权，加快推进政府职能转变**

简政放权核心是要转变政府职能，处理好政府和市场的关系，这不是一朝一夕之功。我们的确已经完成了本届政府成立之初确定的任务，但是在推进的过程中发现这里面的名堂多了，不仅是审批权，还有名目繁多的行政许可、资格认证、各种奇葩证明，让企业不堪重负的收费等等，这些都属于简政放权要继续推进的内容。

政府确实管了一些不该管、也不应属于自己管的事情，它束缚了市场主体的手脚，降低了行政效率，甚至影响了政府的公信力。因此，我们必须进行自我革命，刀刃向内，要用壮士断腕的精神坚韧不拔地加快推进政府职能转变。

政府要把更多的精力放到事中事后监管和优化服务上，把市场的准入放宽，为市场主体公平竞争营造环境。对那些假冒伪劣、坑蒙拐骗、侵犯知识产权以及涉及食品、药品、环保等群众密切关注的违法违规问题要坚决查处。要通过“互联网+政务服务”，让群众少跑腿、少烦心、多顺心。要把更多的力量用于扶贫攻坚、棚户区改造、义务教育、基本医疗等诸多民生关注的方面。

**“双创”具有很强生命力**

“双创”是应运而生，在全球化、“互联网+”的时代，我们推动“放管服”改革，也促进了“大众创业、万众创新”。这3年多来，每天平均有4万个以上市场主体注册登记，相当于每年新增1,000多万个。“双创”不仅是中小微企业的事，也是大企业的事，现在许多大企业也在推动“双创”，在线上创造很多众创空间，让线上的工人当创客，和订单背后的市场需求结合起来，更适应消费者的需要。“双创”覆盖了一二三产业、大中小企业，有着很强的生命力。

另外，新业态的成长也倒逼了政府职能转变。这些新业态很多是过去未知的，对此有不同争议是正常的，我们要以开放的态度、包容的理念审慎监管，促使它健康发展。

中国有1.7亿受过高等教育和拥有高技能的人才，与8亿左右的劳动力结合起来，能创造的财富，激发的能量是难以估算的，也会给市场，包括世界市场带来巨大的机遇。“双创”和许多新事物一样，发展过程当中一些方面、一些企业会遇到曲折，但是大方向是正确的。

**“蓝天保卫战”需要一个过程**

雾霾问题的确是百姓的痛点。蓝天和空气一样，对每个人都是平等的，我们在座的各位都希望看到更多的蓝天，但中国在发展过程中确实遇到了环保特别是雾霾问题的挑战。我在政府工作报告当中讲了五条措施，会坚定地向前推进，真正打一场“蓝天保卫战”。但是也坦率地告诉各位，这是需要有一个过程的。

我们治理雾霾重点对着燃煤、尾气排放、扬尘等，但今年我参加两会讨论的时候，有科学家说，除此之外还有很重要的因素，雾霾的形成机理我们还没完全搞透，他说中国北方冬季的雾霾在全世界都是特殊的，科学家还要做充分的论证。国家为此将设立专项基金，不惜重金组织最优秀的相关科学家攻关，抓紧把雾霾形成的未知因素找出来，使我们治理雾霾更加有效。

大自然的阴晴风雨不是人类能支配的，但是我们可以支配我们的行为，可以转变我们的发展方式。我和大家的心情一样，雾霾要治理，蓝天在未来不会也不应该成为奢侈品。

**看好中欧关系发展前景**

中方从不刻意追求贸易顺差，而且希望看到贸易平衡，否则不可持续。如果说赚钱的话，我想欧洲企业在中国不仅有钱可赚，而且还是赚大头，因为你们处于价值链的高端。如果欧洲放宽对华高技术出口，那贸易不平衡的状况就会有明显改善。

中国提出和欧盟加快谈判投资协定，希望能够得到积极的回应。有一个高水平的BIT，那必将会有助于双方扩大相互开放。即便暂时没有这个协定，我们也会不断扩大对欧盟企业的准入，让欧盟企业在华投资和中国企业一样，只要注册了，就一视同仁。中欧之间存在贸易摩擦，我们有经验去妥善解决。中国始终支持一个团结繁荣稳定的欧盟，也支持强大的欧元，支持欧洲一体化进程，因为这有利于经济全球化、世界多极化和文明多样化。我对欧盟的前景是乐观的，我们对中欧关系的发展前景也是看好的。

**中俄双方经贸合作的潜力很大**

中俄互为最大的近邻，是全面战略协作伙伴关系。中俄关系的健康稳定发展，不仅有利于地区，也有利于世界。去年两国元首多次会晤，达成许多重要共识，中俄总理会晤多年来一直如期举行，这本身表明了中俄关系的稳定性。

这些年世界经济复苏低迷，贸易增长乏力，确实中俄关系在经贸方面由于能源价格下跌等因素也受到了一些影响。去年的记者会上，我曾经说希望中俄经贸关系当年能够有转折性变化，现在应该说这个预言实现了，这是我们共同努力的结果。特别是今年前两个月，中俄贸易额有大幅增长，这表明中俄双方经贸合作的潜力很大，互补性很强，双方所达成的经贸关系目标是可以实现的。

**维护南海和平稳定**

亚太地区是地区国家共有的家园，我们不希望、也不愿意看到冷战思维下所谓“选边站队”的事情发生，有什么事情按是非曲直来说话，总的还是要维护亚太地区的和平和稳定。而且在亚太地区，我们始终把东盟作为中国周边外交的优先方向，支持东盟共同体建设，在区域合作中发挥中心地位作用。我们希望看到的亚太地区是一个稳定、有秩序的地区，是一个可以协商一致、达成原则的地区，是一个有能力管控分歧的地区，也是一个有智慧解决争端的地区。

中国和东盟正在推进《南海行为准则》磋商，已经取得了实质性进展，我们还会继续积极地推进，我们希望维护南海的和平稳定，有关争端由当事方直接对话解决，各方共同维护地区的和平稳定与发展。

中美在亚太地区合作多年了，我们有许多合作的交汇点。不少美国跨国公司把亚太地区销售总部放在中国，我们希望中美合作的共同利益不断扩大，使东盟国家能从中得到机遇，而不是让你们感到麻烦。

**坚持“九二共识”给台商继续提供优惠**

两岸是骨肉同胞，血浓于水，不管岛内形势如何变化，都割断不了两岸的亲情，改变不了两岸同属一个中国的历史和现状，也改变不了我们维护两岸关系和平发展的决心和诚意。

我们对台方针是一贯的、明确的，就是要坚持体现一个中国原则的“九二共识”这个政治基础，坚决反对“台独”，坚决维护台海和平，维护两岸关系和平发展，增进两岸同胞的福祉。

两岸的和平发展确实给两岸同胞带来了很多新的机遇。据不完全统计，每年大概有500万台湾同胞往返于大陆和岛内。我们会出台更多政策让台湾同胞在大陆就业、创业、工作、生活，享受一家人的便利条件。对台商来大陆投资，我们是欢迎的。我记得去年在记者会上曾经有人提出，希望继续保持对台商投资的优惠政策，我重申：我们会继续提供优惠，让台商、台湾同胞和大陆一起共享发展的机遇，终归我们是一家人。

**加大力度支持香港发展**

对“一国两制”的方针要全面理解和执行，“一国两制”的实践要不动摇、不走样、不变形。中央政府会不断地加大力度支持香港发展，会继续出台许多有利于香港发展、有利于内地和香港合作的举措。比如说去年我们出台了“深港通”，我们要进一步探索开放债券市场，这是国家的需要，香港也有平台。我们准备今年在香港和内地试行“债券通”，也就是说允许境外资金在境外购买内地的债券，这是第一次。香港是近水楼台先得月，这有利于维护香港国际金融中心的地位，有利于香港居民有更多的投资渠道。

**维护半岛无核化**

中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛的和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。对于联合国已经通过的相关决议，中国态度鲜明，全面严格执行。中国始终是核不扩散体系的坚定维护者。

近来半岛乃至于东北亚出现了一些紧张的气氛，紧张很可能会导致冲突，会使相关各方都受损。我们希望各方共同努力，把紧张的气氛降下来，使大家都回到对话的轨道上来，最终解决问题。（完）