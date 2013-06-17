大陆新开放13城为赴台自由行试点

路透北京/台北6月17日 - 台湾准官方谈判机构--海基会周日发布新闻稿指出，经两岸协商确定，大陆旅客至台湾自由行的第三批开放试点城市将新增13个，于今年内分两阶段施行，首批六个城市将于6月28日启动；第二阶段七个城市则将于8月28日启动。

第一阶段的六个城市包括渖阳、郑州、武汉、苏州、宁波及青岛；第二阶段的七个城市则包括石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明及泉州。

台湾目前允许大陆个人游(自由行)的单日上限人数为2,000人。

此外，上海证券报周日报导，中国大陆新发布31项面向台湾的新政策措施，除开放第三批大陆居民赴台湾地区个人旅游试点城市外，并将于近期增加大陆居民赴台旅游组团社。

报导引述中共中央台办、国务院台办主任张志军等在第五届海峡论坛上的话并称，大陆还将新增授权11个省区市公安机关为在当地的台湾居民换发、补发五年有效台胞证等，使可以为在大陆台湾居民换发、补发五年有效台胞证的省区市达到20个。

同时，将积极促进两岸邮轮运输经济发展；积极支持两岸客货滚装轮运输发展；同意两岸互设验船机构或办事处等。将增加向台湾居民开放10类（项）专业技术人员资格考试。拟就认可和执行台湾地区乡镇市调解委员会出具的民事调解书发布司法解释。

此外，还同意福建省设立国家海峡版权交易中心；同意福建开展“加强国产网络游戏属地管理试点”；同意福建设立海峡国家数字出版产业基地；允许台湾居民参加出版专业技术人员职业资格考试等。

福建省同时发布将开展台资中小企业助保金贷款、设立海峡两岸科技合作联合基金、安排专项资金资助台资企业和对台科技合作企业的科研项目、在漳州设立海峡两岸新型农民交流培训基地等七项政策措施。

国台办此前发布的数据显示，截至今年5月底，大陆居民赴台个人游累计已经达到了38.58万人次，其中今年1至5月达到了16.6万人次，同比增长237.49%。（完）

(发稿 李然/林妙容; 审校 杨淑祯/林高丽)

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