香港《经济日报》：内地货币既滥且紧 治本靠金改

(2月19日社评)

人行昨启动正回购抽资480亿元人币，市场忧中央货币政策趋紧。惟人行在春节前以逆回购手段，向市场放水4500亿元人币，被指为放松讯号，现在又被指趋紧，政策看似时松时紧。个中关键是内地货币存极大尴尬，即宏观上资金泛滥，微观上资金紧绌。

资金流与拆息大上大落，人行惟有时而放水、时而收水，以作短期调节。惟此仅头痛医头，人行在公开市场的收放，难言对货币政策走向有启示，反而是被市场牵着鼻子走。

要治本清源，关键是中央能否落实金融改革，解决宏观资金泛滥、微观资金紧绌矛盾，此须中央化解老问题，更要应对新挑战。

中央要化解的老问题，是推动利率市场化。内地贷款利率上限虽已松绑，惟存款利率仍未放开，资金并未依市场供求有效分配，既令正规银行难与影子银行争存款，甚至促正规银行亦投身影子银行业务，加大金融风险，内地须让存贷利率更反映市场供求，这又要有配套如存款保险制、银行破产退场机制等，确保金改平稳推进。

至于中央要应对的新挑战，在于容许金融创新之时亦有效管控风险，如网络金融正急速发展，虽有利提升资金配置效率，惟其缺乏监管。如何松紧有度规管，极考中央智慧与手腕。

只有如此，内地才有望逐步缓解资金既滥且紧的尴尬，令人行货币操作回归常态，避免市场无谓揣测，促内地金融踏入成熟、健康发展，为实体经济提供更有力支持。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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