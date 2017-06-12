债券通交易及托管细则征求意见 北向通交易品种仅为现券

路透上海6月12日 - 连通中国内地与香港债券市场的“债券通”制度建设取得重要进展；中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）周一发布“债券通”的交易及托管清算细则，并公开征求意见。这预示着债券通距推出已渐行渐近。

根据相关细则，债券通过包括“北向通”和“南向通”，北向通的交易、登记托管和清算结算等相关业务使用于此次发布的细则，而目前北向通的交易品种仅为现券，不过可交易的券种包括在银行间市场上市的各类债券。

外汇交易中心发布的交易细则显示，境外投资者入市流程按照交易中心制定的入市指引办理。交易中心可代符合条件的境外投资者办理银行间债券市场准入备案，并开立交易账户。开立交易账户后，境外投资者成为交易中心交易成员。

交易中心组织“北向通”报价机构，为境外投资者持续提供报价。报价机构应是具备较强的报价、定价能力，且具有良好国际声誉的做市机构。

北向通交易的品种为现券买卖，可交易的券种为银行间债券市场交易流通的以人民币计价的各类债券，包括国债、地方政府债、中央银行债券、金融债券、公司信用类债券、同业存单、资产支持证券等。

北向通交易日为内地银行间债市、香港市场均为交易日且能够满足结算安排的日期，采取请求报价等方式进行交易。

上海清算所发布的登记托管实施细则规定，经中国人民银行指定，上海清算所与香港金融管理局辖下债务工具中央结算系统（香港CMU）通过基础设施连接，以多级托管模式为境外投资者提供登记托管、清算结算服务。上海清算所为总登记托管机构，香港CMU为次级托管机构。

香港金管局在上海清算所开立名义持有人账户，通过在其开立名义持有人账户和自营账户的CMU成员为境外投资者办理债券登记托管。

上海清算所按照券款对付结算方式（DVP）办理债券通交易的债券和资金结算。债券结算通过香港金管局在上海清算所开立的名义持有人账户办理，资金结算通过人民币跨境支付系统、人民币大额支付系统办理。

中国外汇交易中心与香港交易所(0388.HK)上周三宣布，在香港成立合资公司--债券通有限公司，承担支持债券通相关交易服务职能。双方分别占六成和四成权益。

中国央行此前与香港金管局联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。（完）

参看细节，请点选中国货币网及上海清算所网站 here

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