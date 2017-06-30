专访：中港债券通适用者更广 境外资金仍需循序渐进--平安资管

作者 边竞

路透上海6月30日 - 联接中国内地与香港债券市场的“债券通”即将正式起航。中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)旗下平安资产管理公司表示，债券通与银行间市场现有开放模式相比，接入时效明显提高，且没有中长期投资者的约束性要求，其开放适用的市场参与者更广泛，也更有吸引力。

平安资管第三方资产管理事业部国际业务总监谢晓荔在接受路透书面专访时并指出，实际上，债券通只是提供了投资便利，仍需要投资的吸引力和投资时点，因此境外资金进入内地债券市场还需要一个循序渐进的过程。

她认为，总体来说，长期来看债券通带来的增量资金可期。目前境外投资者投资境内债市的规模约8,300亿元人民币，占中国债券市场不到2%的份额，远低于发达经济国家和其他新兴市场经济体，未来有很大的增长空间。

而随着人民币加入SDR（特别提款权）以及未来人民币债券纳入国际债券指数，人民币债券在国际市场上的需求将会明显增加。根据初步预计，如果中国债券能够纳入全球三大债券指数，预计将带来2,500亿美元左右的增量资金。

她并谈到，现阶段，防风险政策强化导致的中国债市收益率上行已经告一段落，未来基本面预计将保持稳定；当前债市收益率水平也慢慢凸现出投资价值，人民币债券将会迎来一定的投资机会，海外投资者对于投资中国的信心也会相应增强。

根据相关统计，目前中国在SDR国家中利率水平最高，对照排名第二的美国，即便在其不断加息后，中美利差仍然超过100个基点（bp），因此中国债券的比较优势依然十分明显，这对于海外资金有相当吸引力。

此外，从中长期来看，无论是国内股市还是债市的调整对海外机构的影响有限。以平安资管为例，服务的客户主要是大型机构，如海外主权类基金、国家级基金、保险资金，这些机构对中国市场的投资是长期性的，他们会更关注中国经济的宏观发展趋势，所以短期波动影响不大。

中国央行上周三正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。此外近日中国外汇交易中心、上海清算所以及中央国债登记结算公司也先后发布了“债券通”的交易及托管清算细则。

谢晓荔还表示，中国是世界第三大债券市场，庞大的体量将为优秀的中国资产管理公司带来更多的业务机会。平安资管作为中国最早一批开展固定收益投资的专业公司，未来会在风险合规监管体系下，有序做好债券通业务开展的一系列准备工作，同时也正与海外机构就债券通合作积极沟通，进一步助推公司的国际化步伐。

平安资产管理公司是中国最具规模和影响力的专业资产管理公司之一。截至2017年一季末，公司总资产管理规模达2.4万亿元，其中固定收益资产管理规模达1.8万亿元；此外平安资管组建了国内机构投资者中第一个买方信用评估团队，已建立一套完善独立的信用评估体系，基本覆盖全部公开发行的债券。

**信用债受关注度逐步提升**

谢晓荔指出，境外投资者通过债券通投资内地银行间债券市场，投资者和交易工具范围均与此前境外投资者直接投资内地银行间债市（CIBM）的要求保持一致，债券通相比原先银行间市场的直接开放对海外投资者来说会更便捷和高效。

比如海外很多投资者想做结构性产品或者对于海外期货现货的对冲，需要的时效性相对较高。在债券通推出之前，境外投资者参与内地债市须委托具备国际结算业务能力的银行间债市结算代理人完成备案、开户等手续，开户时间较长，且境外投资者需对内地债市相关法规制度和市场环境有全面的了解。

而在债券通机制下，无需到内地相关机构办理开户事宜，可直接依靠内地与香港的基础设施互联和多级托管来“一点接入”内地银行间债市，时效明显提高。

但考虑到一些大型机构之前已经通过CIBM进入国内债市，能带来多少增量资金还是要看市场是否能够提供合适的投资机会。大型机构，比如央行和主权财富基金，已经通过银行间债市的开放直接进入市场，但债券通没有中长期投资者的约束性要求，其开放适用的市场参与者更广泛，也更有吸引力。

她并谈到，海外投资者目前主要的投资范围还是针对国债和政策性金融债，随着对中国市场的了解逐步深入，他们目前对信用债也是逐步关注起来。但由于风控对评级的要求和有限的研究能力，因此如何投资信用债也是他们所关注的。

“我们认为，一旦国内信用评级的基本问题解决，海外投资者为了博取更高的收益，信用债投资会是一个长期趋势。”她表示。

此外，海外机构也非常关注税收，汇率对冲工具等细则，随着中国资本项下开放程度越来越高，债券通帮助中国债券市场进入国际指数的步伐会大幅加快。

而在“北向通”推出后，“南向通”何时能推出颇受市场关注。谢晓荔称，目前内地投资者主要是通过QDII（合格境内机构投资者）和RQDII（人民币合格境内机构投资者）投资境外债市，主要方式是购买基金，不能自主择券和选择买卖时机。未来如果“南向通”落地，将会给内地投资者增加一条投资境外资产的渠道。

但她并指出，考虑到今年资本外流压力仍然存在，所以资本项目开放政策预计还是会延续宽进严出的风格，以吸引境外资金流入为主。因此，先“北上”再“南下”是决策层顺应市场情况下的综合考量，“南向通”的落地会有一个循序渐进的过程。

随着“债券通”即将登陆，农发行和国开行近日相继宣布，将于下周首次面向境内外投资者招标发行政策性金融债。（完）