5月香港净流入内地黄金量按月减39% 连续两个月下跌

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透香港6月26日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年5月自香港净流入中国内地的黄金量按月减少39.3%，连续第二个月回落。
据统计处电邮给路透的最新数据，5月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为52,446公斤（52.446吨），按月减少约35.6%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自4月的74,202公斤降至5月的45,031公斤。
今年1-5月，香港净流入中国的黄金总量为310,602公斤，按年跌9.4%。
现货金5月按月微几无变动，但6月至今金价则跌逾1.9%，因美国稍早升息限制金价上升。
香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。
2017年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国
1月 2,129 31,493 33,622 1,831 31,791
2月 2,356 46,670 49,026 1,095 47,931
3月 5,541 111,139 116,680 5,033 111,647
4月 4,406 77,069 81,475 7,273 74,202
5月 2490 49 956 52,446 7 415 45,031
2016年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国
1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041
2月 23,546 31,534 55,080 1,211 53,869
3月 35,116 41,149 76,265 4,475 71,790
4月 50,105 23,607 73,712 4,956 68,756
5月 58,764 62,946 121,710 6,418 115,292
6月 32,583 50,459 83,042 12,156 70,886
7月 45,078 56,516 101,594 10,458 91,136
8月 23,190 31,856 55,046 4,562 50,484
9月 9,677 55,149 64,826 12,064 52,762
10月 1,660 65,505 67,165 6,090 61,075
11月 6,407 57,101 63,508 13,330 50,178
12月 8,999 59,154 68,153 16,643 51,510
（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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