明年A股IPO料节奏加快 港股IPO融资额与今年持平--安永

路透上海12月12日 - 国际会计和咨询公司安永周一指出，在市场稳定情况下，明年A股首次公开发行（IPO）节奏将继续加快，以促进拟上市排队企业的消化；而香港依然是大陆企业另一理想上市地，估计明年港股IPO融资额有望达2,000亿港元，与今年大致持平。

在今年全球IPO融资额同比下降三分之一之际，大中国区依然是全球最热络IPO地区。安永根据截止上周五的数据预测，今年大中华区融资额下降17%达483亿美元。其中香港筹资额达1,961亿港元，同比下降25%，但仍领跑全球IPO市场；沪深两市料融资1,525亿人民币，同比减少4%。

“明年A股IPO宗数应该比今年多，但筹资额不好准确预测。”安永大中华区A股业务主管合伙人汪阳表示，目前房地产企业和城商行的A股上市仍存在一定限制，明年A股市场仍是以中小企业IPO为主。

中国证监会自第四季起加快A股IPO发行批文下发速度，光11月就下发52家企业发行批文，而第三季国内只有65家企业上市。截止上周五，A股拟上市待批的企业仍有731家，而年初该数字为850家。

对于香港市场，安永认为，因全球宽松的货币环境预期仍将持续相当长一段时间，而陆资企业在港上市的意愿持续强烈，预计明年港股IPO宗数将有所上升，主要是中小企业上市数量的增加。

汪阳表示，金融、零售和消费、建筑、TMT（科技、传媒与通讯）、能源与电力、健康等将是明年香港IPO筹资的主要行业，其中陆金所和蚂蚁金服等内地互联网金融企业有意在港上市，而陆金所明年成行的概率较大。若最终落实，陆金所将开内地互联网金融香港上市之先河。（完）