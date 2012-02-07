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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 14:51 BJT

计生官员称赴港生二胎将受罚--报纸

《深圳特区报》引述广东省计生委主任张枫的话称，内地居民若违反内地计划生育计划政策去香港生二胎，查实後一样会受到处罚。报道称，已有一些家庭因去香港生二胎而被罚。但报导未透露罚款金额。

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