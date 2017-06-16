今年陆资南下规模已超1,800亿元 瑞银称不排除下半年放缓

路透上海6月16日 - 今年以来，通过沪港通和深港通南下香港股市的大陆资金已超1,800亿元人民币。国际知名投行--瑞银财富投资总监办公室亚太区投资总监胡一帆周五称，虽然目前尚未发现南下速度明显放缓迹象，但不排除下半年会放缓，这主要与大陆金融监管部门近阶段加强监管相关。

她还给予正在筹划的债券通相当正面的评价，认为债券通不仅利好于国内债券市场建设，亦有利于国内资本跨境流动的动态平衡。

“最近我们看到流动性在国内减少，下面一波就会慢慢地蔓延到港股。这个（港股上涨）趋势不变，但是在流动性上面我们觉得会有比较大的放缓，在下半年。”她说。

据路透最新统计，截止周四，今年来通过沪港通和深港通南下的大陆资金达到1,804亿元，去年全年约2,800亿元。而南下资金成为支持今年港股上涨的一只重要力量，香港恒生指数.HSI今年来已累计上涨17%。

对于债券通，胡一帆表示，中国债券市场开放，对于海外投资者尤其长线投资者是非常有吸引力的，因为中国债券市场的收益相对较高；而且人民币汇率虽然兑美元有略微贬值，但相对其他货币仍是比较稳健的。

她还提到，目前中国对于放开资本管制还心存顾虑，主要是因为资本外流压力仍存在，而且未来无论是个人海外投资，还是企业并购和“一带一路”国策的实施，未来三五年内资金流出还是大趋势。债券通则是吸引资本流入、打造动态平衡的一个非常有效的措施。

中国央行5月中与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”，初期先开通“北向通”，且不设投资额度限制，正式启动时间将另行公告；未来适时扩展至“南向通”。 （完）