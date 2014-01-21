香港《经济日报》：内地钱紧续来 银行企业要知变

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月21日社评）
内地春节长假前银行拆息再急升，惟中央倒逼银行改革，不会大松银根。中央和银行博弈下，今年钱紧势不断出现，除令中小企借贷添难，更要留神银行经营与A股冲击。
内地上证指数昨失守2,000点大关，更拖累港股恒指大跌204点，主因之一是内地春节长假前流动性例紧，拆息大幅抽高。人民银行昨晚出招，表明今天会启动逆回购，并推常备借贷便利操作（SLF）向银行体系注资。
惟人行并非对银行大举松章，皆因今次SLF规模估计仅1,200亿元人币，低于去年底为纾钱紧，推短期流动性调节工具（SLO）的3,000亿元，出招目的应非大量放水、力压拆息，仅是为防止情况恶化至银行违约。今年季结年结、长假前夕等资金需求高峰期，钱紧现象势不断上演。
然而，中央藉钱紧和银行博弈，难免对各经济环节构成冲击，主要影响有三。
其一，银行经营压力加大。中央藉钱紧倒逼银行改革，银行业整体资金成本势被推高，而拆借市场资金偏紧，亦制约其业务扩张，挤压利润。且中央推动利率市场化等改革，银行紧日子还陆续有来。
其二，中小企借贷更难。内地银行资金趋紧下，银行为应付国企等大客户的信贷需求，很可能会压缩对中小企放贷。
其三，内地股市压力倍添。今年钱紧现象势频现，恐削弱内地股市回升动力。加上新股抽水不断，银行盈利又受压，今年A股压力恐难纾。
钱紧是倒逼银行改革的苦口良药，惟内地银行若认真改革，提升资金配置合理性，将可逐渐减缓资金与拆息的周期性震荡，并盘活庞大存量资金，才最有利金融调结构，增添长远经济动力。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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