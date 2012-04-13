大陆居民网络购物日趋频繁--调查

路透北京4月13日电---万事达卡(MA.N)国际组织最新调查结果显示,中国大陆居民网络购物日趋频繁,93%的受访对象表示未来六个月内有意网上消费至少一次,该数据与去年持平;且在亚太区网购调查中,中、泰两国网购意愿同居榜首.

该调查报告指出,95%的中国大陆受访者在过去三个月中,至少进行过一次网购,同期,平均每位有过网购经历的中国大陆受访对象在网上购物约7次.

相比之下,仅有79%的中国香港受访者在过去三个月中有过网购经历,平均网购次数略大於4次.同期,中国台湾地区,有82%的受访对象曾有过网购经历,同期平均消费次数约4次.

在有网购经历的中国大陆受访对象中,86%的消费者的网购意愿是出於便捷,79%的消费者认为网购比实体零售店便宜.有趣的是,约四分之三的受访对象认为电子商务"必不可少".

调查并发现,中国大陆居民网购消费时对手机应用程序、机票、书籍、CD及DVD以及团购网站的折扣交易较为青睐.在整个亚太地区,最常见的网络购物类别则为服饰零售(36%)、团购网站的折扣交易(33%)、书籍、CD及DVD(32%)以及电影票(31%).

"我们很高兴看到中国大陆地区在线零售趋势依然强劲,同时,中国香港和中国台湾的在线交易额也有显着增长."报告引述万事达卡国际组织大中华区总裁凌海称,"随着网络零售业的迅速普及,我们看到了这个市场巨大的增长潜力."

**大陆消费者青睐本土网站**

本次报告并指出,受访对象更倾向於在本土电子商务网站上购物而不会选择国外网站,因本土网站更加方便.大部分产品都可在本土网站上买到,并且与国际订单相比到货更快.但是,一些在18岁到24岁之间的受访对象表示,他们更愿意在国外电子商务网站购物.

在国外网站上购物的中国受访对象最常光顾的网络商城类型为服饰类(15%)、个人护理和美容产品类(14%)以及家电和电子产品类(12%).

这项研究是万事达卡每年进行的网络购物调查的一部分,调查期为2011年12月5日至2012年2月6日,涉及亚太、中东及非洲地区的25个市场.针对中国大陆的调查报告基於500位至少每周上网一次的受访对象的反馈.调查所得数据会根据每个市场的网民数量进行加权调整.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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