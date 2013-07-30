德勤料商业信托将成内地房企募资新途径

路透香港7月30日 - 德勤会计事务所周二发布的内地房地产市场研究报告指，由于商业信托弹性大、规限也相对更为灵活，因此预期会成为中国房地产的新融资渠道。

德勤中国房地产业主管合伙人何锦荣表示，中国房地产企业资金紧绌问题严重，较难向内地银行融资，而企业在港融资则受惠于利率低，有助减低借贷成本。由于内地房企于今年首季多次发债，今明两年将会是内房公司还债高峰期，他相信内房公司公布中期业绩后，不排除再发债融资。

去年中国内房企业平均债务权益比率为0.98，是一般基准数值0.5的近两倍，因此他预测大型房企会加速推行战略性措施，收购小型房企，而商业信托将会成为一种重要的集资途径。

提到商业信托的好处，该行中国开发商主管合伙人施清耀则说，“商业信托相对房地产信托要求较低，规限也相对灵活，包括没有负债比率限制及派息较弹性等好处，相信会成为有固定现金流项目的内房企业新集资管道。”

该行指出，鹰君集团(0041.HK)分拆的朗廷酒店(1270.HK)于今年5月下旬上市，为本港首间房企透过商业信托上市，而新世界发展(0017.HK)和合和(0054.HK)亦有意分拆，但后者碍于市况而搁置计划。德勤相信，一旦市况改善，将会有数家商业信托个案。（完）

(发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/林高丽)

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