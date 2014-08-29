两岸新一轮货品贸易协议将在9月10日举行--经济部

路透台北8月29日 - 台湾经济部次长卓士昭周四表示，两岸货品贸易第九次谈判订于9月10日在台湾举行。

本地主要媒体报导，双边主谈人将由新任国贸局长杨珍妮与中国大陆商务部台港澳司长陈星担任。苹果日报则引述不具名官员说法称，目前仅石化、汽车等两大产业较有机会达成共识，工具机、面板产业恐怕较难有结论。

“(确认会谈时间)就是最近的事情。”卓士昭说。

经济部长杜紫军日前曾表示，两岸货品贸易新一轮协商会议将无法在8月底前举行，因陆方人员来台证件赶办不及。8月初两岸经合会的共识跳票。

台湾海基会8月初指出，台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排。

两岸货品贸易协议自2011年开始协商，2011-2014年共召开过八次的大型谘商会议，最后一次是在2013年的3、4月间在北京举办。(完)

(记者 董永年; 审校 黄凯)

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