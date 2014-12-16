两岸10家大型银行共同签署联合授信备忘录

路透台北12月16日 - 两岸包括台湾银行及中国银行(3988.HK)(601988.SS)等10家大型银行周二在台北共同签署联合授信备忘录(MOU)，以降低双方授信风险，并透过两岸合作平台促进产业升级及发展。

台湾资产第二大金控--台湾金控董事长李纪珠今日在会中表示，两岸银行联合签署授信备忘录有三大优点：首先可以降低授信风险、共同扩展客户；其次双方资讯透明可以不用透过外资牵头行，以减少利润减损；第三希望藉由两岸合作平台协助产业升级及发展。

“希望扩大参与成员，这个平台是开放的。”她说。

此次受中国银行董事长田国立委托来台签署MOU的中行前行长李礼辉也指出，本次协议框架是开放式的，希望有更多银行共同参与，希望两岸银行能够更多企业提供融资服务，不仅是银行贷款、联合信贷，特别是提供中小企业全方面一篮子金融服务，进而带动两岸产业升级及发展。

本次签署两岸联合授信备忘录的银行包括大陆方面的中国银行、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、国家开发银行、民生银行(1988.HK)(600016.SS)及南京银行(601009.SS)；台湾方面则有台湾银行、土地银行、合作金库金控(5880.TW)旗下合作金库银行、富邦金控(2881.TW)旗下台北富邦银行及中信金控(2891.TW)旗下中国信托银行。(完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

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