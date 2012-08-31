两岸签署货币清算机制备忘录

路透台北8月31日电---台湾央行总裁彭淮南周五表示,两岸央行已签署货币清算机制备忘录(MOU),并自签署日60天内各自完成相关准备後生效,双方并将探讨两岸货币互换机制(SWAP)等合作事宜.

他在记者会中称,"自下周起OBU(国际金融业务分行)与OBU就可从事人民币拆借业务."

央行也在新闻稿中称,两岸双方各同意一家货币清算机构.两岸金融机构将可互开相应币种代理帐户办理多种形式结算业务;货币清算机制建立後,允许海外金融机构参与,有利台湾发展人民币离岸市场.

两岸央行就建立彼此间的货币清算机制磋商已近三年,上月底消息人士告诉路透,两岸央行已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.

根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制後,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。