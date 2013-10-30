大陆银监会放行台资银行第二家分行设立

* 六家台资银行获通知设立第二家分行

* 两岸金融业开放方向持续进行

路透台北10月30日 -尽管攸关两岸金融开放的服贸协议在立法院迟未能审查过关，但在等待两年之后，六家台资银行近日终于陆续获得大陆银监会的通知，可递件申设第二家分行。分析师认为，两岸金融业的开放之路仍持续前行。

近日台资银行申设中国大陆第二家分行近日陆续获中国银监会通知送件，包括国泰金控(2882.TW)青岛分行、合库金(5880.TW)天津分行、土地银行天津分行、第一金(2892.TW)成都分行、华南金(2880.TW)申请上海分行、彰化银行(2801.TW)将申请东莞分行。

尽管攸关两岸金融业开放的服务贸易协议尚待台湾立法院审查过关，但凯基投顾分析师方文妍认为，〞这是大陆金管机构的善意，两岸金融的开放还是往前迈进了一小步。〞

在答复路透查询时，土地银、彰化银、合库金、第一金以及华南金旗下银行均证实已可送件；金管会一位消息人士则表示，目前已知合库金控及国泰金控旗下银行已接获银监会通知大陆第二家分行可送件。

一位不愿具名的民营银行业者表示，〞通知送件是最重要的，我们加紧在准备当中。〞他预估这六家业者在明年应可完成第二家分行的开业。

目前共有11家台资银行在中国设立至少一家分行和支行，但尚无拥有两家分行以上的台资银行。

目前拥有中国大陆分行的台资银行有：国泰世华银行上海分行、第一银行上海分行、彰化银行昆山分行以及花桥支行、土地银行上海分行、合库苏州分行和高新支行、华南银行深圳分行、兆丰银行苏州分行、台湾银行上海分行、玉山银行东莞分行、中国信托银行上海分行以及台湾企银的上海分行。

两岸年中签订的服贸协议在立法院的审查中受阻，一直未能过关。由于服贸协议牵涉中国银行业来台等市场准入条件的进一步开放，因此各方对于台资银行业第二家分行能否获准一直未有太大期待。(完)

(记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)

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