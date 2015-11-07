两岸领导人时隔66年于新加坡首会面 缔造新里程碑

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。
习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，随后双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。
〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。
他并建议，陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。此外，他也认为两岸应扩大交流，增进互利双赢。两岸目前尚未结案的议题，例如货贸协议、两会互设机构、与陆客中转等，应尽速处理，以创造两岸双赢。(完)
记者 高洁如; 审校 屈桂娟
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。