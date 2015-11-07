两岸领导人时隔66年于新加坡首会面 缔造新里程碑

路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。

习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，随后双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。

〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。

他并建议，陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。此外，他也认为两岸应扩大交流，增进互利双赢。两岸目前尚未结案的议题，例如货贸协议、两会互设机构、与陆客中转等，应尽速处理，以创造两岸双赢。(完)