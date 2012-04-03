两岸交易所互授指数编纂差临门一脚

* 台湾证交所将与上证所签订MOU,相互授权指数编纂

* 两岸监理平台建立後,上证所将纳入ETF相互挂牌境外市场

* 今年首次上市目标家数38家,有望超越上年的37家

记者 高洁如/李千仪

路透海南博鳌4月3日电---两岸证券交易所的合作有望取得实质性推进.台湾证交所董事长薛琦表示,今年将与上海证券交易交所签订合作备忘录,并且相互授权指数编纂.此外,两岸今年有望成立证券监理平台,完成之後,上海证券交易所也将继香港交易所之後,纳入ETF可互相挂牌的境外市场之一.

薛琦周二在博鳌接受路透专访时表示,过去几年两岸交流已有更坚实的基础,台、沪交易所双方签订的合作备忘录中兼具了更实质的指数相互授权,在授权之後交易所即何编跨两岸证券市场指数,其後续将衍生许多产品和商机.

"(两岸交易所MOU)现在已经到最後临门一脚的阶段,要快的话随时都可以发生."薛琦表示.他也说,在双方利用对方的资料编纂指数之後,基金公司或退休基金都能以其做为投资的指标(benchmark),并且衍生新商品.

此外,薛琦也提到,今年博鳌论坛中包括李克强副总理也提到,两岸今年应加紧"金融"项目的合作,包括证券与保险监理的领域.

在两岸的证券监理平台建立以後,双方资讯的交换和跨境的监理都会涉及.薛琦说,这个平台建立後,上海证券交易所日後即可望纳入台湾可引进的跨境ETF的交易所的名单中.

"接着就可以做很多的事了,有意愿的投信公司就会引进,"薛琦表示.

香港证券交易所在2009年间获台湾金管会承认为可引进直接跨境ETF(指数股票型基金)的交易所,是目前唯一获认可的交易所. 台湾证交所在2009年8月挂牌直接跨境连结的恒生H股指数ETF(恒中国)0080.TW、恒生指数ETF(恒香港)0081.TW,是首批的境外ETF.

他进一步表示,一般来说,银行的相互监理工作比较复杂,而证券和保险的监理比较单纯.但两岸的监理是反其道而行,是难的先做,目前两岸已建立了银行的监理平台,但证券、保险的监理平台还没有建置.

"这次双方都注意到这个事情,会把这个平台加紧来做,"薛琦表示.

**新上市家数略超过去年**

64岁的薛琦,自2008年9月接任证交所董事长至今已三年多的时间.过去他曾任台湾大学教授,经建会副主委.

薛琦表示,证交所今年目标IPO(首次公开发行)的家数是38家,去年上市家数则为37家.

他也表示,过去在证交所上市的集中在科技业,以往占的比例高达一半,不过目前已降到四成.他也预期,日後上市的产业结构应该会慢慢调整,不像过去一样集中在科技业.

"像今年餐饮业变的很红……只要公司体质好就可以上市,客观环境改变,上市环境也会改变,"薛琦说.

台湾证券交易所成立於1961年.截至去年底止,已有790家公司股票挂牌上市交易,若以市值计,台湾证交所市值为6,360亿美元,在全球排名第21;但若以成交值计,则以8,900亿美元排名全球第15.

至于外界相当关心的台湾存托凭证(TDR)方面,薛琦表示,TDR的挂牌家数去年达9家,今年目标10家.不过,他也进一步表示,由於TDR的申请、挂牌时间只需要一个半月,时间很短,因此若是股市持续今年以来的趋势,向上发展的话,TDR的挂牌家数也可能取得不错的成果.

台湾股市尾段.TWII跌1.29%报7,761.26点.今年以来扬升9.2%.

台湾存托凭证(TDR)是指海外已上市公司将股票交付保管机构,由存托机构以存托凭证这一股权替代性证券的方式出售给台湾投资者.(完)

--审校 屈桂娟

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