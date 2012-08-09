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中国财经 | 2012年 8月 9日 星期四 11:02 BJT

海协会称两岸可就医药卫生、地震等商谈合作

路透台北8月9日电---中国大陆谈判机构--海协会周四称,在今日两岸签署两项协议後,除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)後续协商将加速谈判外,下一步双方可就医药卫生、地震及科技等议题展开合作商谈.

海协会会长陈云林今日在正式江陈会谈前致辞表示,今日两岸可望签署的投资保障及海关合作协议,将为ECFA的相关後续协商打下坚实基础.

台湾谈判机构--海基会董事长江丙坤也在致辞中指出,包括服务贸易、争端解决及货品贸易的谈判等将是当务之急.

两会将於今日午後签署投保及海关协议,将令四年来两岸签署的协议达到18项.(完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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