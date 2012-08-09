海协会称两岸可就医药卫生、地震等商谈合作

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透台北8月9日电---中国大陆谈判机构--海协会周四称,在今日两岸签署两项协议後,除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)後续协商将加速谈判外,下一步双方可就医药卫生、地震及科技等议题展开合作商谈.
海协会会长陈云林今日在正式江陈会谈前致辞表示,今日两岸可望签署的投资保障及海关合作协议,将为ECFA的相关後续协商打下坚实基础.
台湾谈判机构--海基会董事长江丙坤也在致辞中指出,包括服务贸易、争端解决及货品贸易的谈判等将是当务之急.
两会将於今日午後签署投保及海关协议,将令四年来两岸签署的协议达到18项.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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