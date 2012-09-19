“金银会”将於十八大结束後召开--台湾金管会

路透台北9月19日电--针对原定上半年召开的"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),台湾金融监督管理委员会周三表示,将於中共十八大结束後在台北召开,并协商放宽台资企业定义等两岸金融开放议题.

金管会副主委李纪珠在一场人民币业务研讨会场边对路透做出以上表示.另一不愿具名的金管会官员指出,双方将继续沟通积极研究台资企业的定义放宽.

"银监会已表示在十八大过後将尽快安排(金银会)."李纪珠说.

她也指出,台资企业定义放宽是一定会争取的,还有其他主题也都会洽谈.但她对於其他协商议题则不愿多谈.

与会的台湾银行公会理事长暨台湾银行董事长刘灯城也于会中坦称,"台资定义限制太多没有意义".

尽管5月中旬起华南银行深圳分行可望开始承做人民币存、贷业务,但对象仅限於"台资企业"--中国商务部/工商管理部认可的台湾企业投资者,初估为5-6万家.华南银行估计,这仅占了广义台商的5-10%而已.

今年5月间金管会主委陈裕璋出席北京国际证券委员会组织(IOSCO)年会期间,已会晤尚福林及大陆证监会主席郭树清,双方就两岸监理合作平台事宜进行沟通,也获得四大共识.

路透5月17日稍早已引述金管会官员说法称,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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