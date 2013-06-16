两岸两会第九次高层会谈将于20日在上海举行

路透台北6月14日 - 台湾负责与大陆协商的准官方机构--海峡交流基金会周五表示，两岸两会第九次高层会谈，将在6月20-22日于上海市举行，双方并将签署〞两岸服务贸易协议〞。

这次会谈将由两岸新任的谈判机构首长进行，分别是海基会董事长林中森及海协会会长陈德铭。

此前一位熟悉谈判进程的消息人士指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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