两岸企业界力促加速双方货币、金融交流

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透博鳌4月3日电---来自两岸的数十位企业家周二在海南博鳌论坛中,力促双方政府应加速货币及金融业的交流,这其中包括了双方央行的资讯往来互通,建立货币清算机制以及开放金融业准入条件,共创互利双赢.
在货币清算机制方面,前任中国人行(央行)货币政策委员李稻葵认为,两岸建立货币清算机制这个大方向是没有问题的.目前只要有结算银行起带头作用,并且政策上也安排人民币回流机制,让人民币可以回流中国或是去香港购买人民币计价的商品,提高收益率.
"两岸之间的投资贸易交往很多,在台湾开放人民币业务完全是可行的,"李稻葵说.
此外,他也表示,由於两岸经贸关系日益加强,带来两岸经济同步化的情况,例如过去十年,中国大陆增长和台湾的相关度达60%以上,更超越美国.他也认为,在金融风暴发生後,两岸经济体面临的风险也相当类似,因此他认为两岸的经济面临的问题,越来越像同一货币区面临的经济问题.
因此他认为,两岸货币政策机关应该经常谈一谈各自货币政策的方向,重大关切的问题,甚至在欧美国家纷纷推出量化宽松的货币政策时,一致对外.
"美英都采行量化宽松,大家搞一点资本管制应该也可以理直气壮的,"他说.
而台湾金融总会理事长许嘉栋则认为,两岸互动应强调互利双赢,经过合作将饼做大.他也说,货币清算机制的建立不只对台湾金融业能够扩大商机,中国大陆方面也有好处.
"一旦直接清算,两岸往来的贸易投资金额都很大,这些交易马上用人民币进行结算清算,人民币的离岸业务也可以一下扩大很多,"许嘉栋说.
他也说,两岸的金融可以合作方面还很多,台湾和大陆因民族性一样,面临的问题也都类似,经验可以交流.例如目前中国中小企业借不到钱,但台湾的经验是若经过融资辅导,信用保证的制度,可以解决中企业融资问题,这些经验都可以相互分享.
中国招商银行行长(600036.SS)(3968.HK)马蔚华也同意.他说,大陆银行目前规模很大,但台湾的金融因经济自由化、利率市场化比中国大陆已经快了二十年,
"台湾走过的路已经在前面了,我们可以看看如何可以少走弯路,"马蔚华说.
--记者 高洁如;审校 屈桂娟
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
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