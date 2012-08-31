两岸货币清算开启台湾离岸人民币业务大门

调查：韩国央行2月料连续第八个月按兵不动 因政治风险罩顶
路透首尔2月21日 - 韩国央行周四料维持利率不变，因通胀及出口上升未能抵消消费者信心下降的影响。涉及总统朴槿惠的政治丑闻对消费者信心造成打击。
* 两岸货币清算签约,60天内生效
* 下周起OBU间人民币可互拆借,形成CNT
* 清算额度已在规划中
* 两岸正谈货币互换机制(SWAP)合作
* 新台币在大陆初期试点、限额
记者 林妙容
路透台北8月31日电---台湾金融业三年苦熬终於等到云开见日,两岸货币清算机制周五签署,打开了台湾离岸人民币(CNT)业务大门.但参考香港经验历经九年四阶段的开放才有今日局面,台湾想成另一离岸人民币中心前路仍遥.
台湾央行及中国央行周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并於60天内将此机制生效.
分析师及业者均认为,机制的建立只是第一步,後续大陆人行给予的人民币清算额度多寡,回流机制如何建立,以及金融业者发展人民币计价相关商品的能力,都还在未定之天,效果难以一步登天.加上人民币目前并非单向升值,其资金池的扩展速度也是隐忧.
不过这一步确实已为相关发展扫除最大的障碍.
"两岸货币清算机制建立,人民币业务可循序展开,台湾金融业将更具国际竞争力."中国信托银行谘询部副总经理郑文惠说.
为加速推进人民币业务进程,台湾央行总裁彭淮南在记者会上指出,下周起台湾OBU(国际业务分行)间人民币即可互相拆借.而机制生效後,OBU与DBU(国内外汇指定银行)及海外金融机构都可互相拆借人民币.此举将令台湾产生类同於香港离岸人民币CNH的CNT.
"将来OBU、DBU都可以互相拆...就是会有CNT."彭淮南说.
**下一步谈SWAP合作**
此外,彭淮南也指出,双方将探讨"两岸货币互换机制"(SWAP)等合作事宜.而对於未来台湾央行是否将人民币纳入外汇存底,他也称将待SWAP建立之後才会考虑.
台湾金管会此前已经指出,两岸货币清算机制一旦建立,该会将开放国内外汇指定银行(DBU)办理人民币存款、汇款及外汇等业务.目前也正规划开放办理人民币计价的国内基金、国际债券、境外结构商品、保单等.
配合这些业务的放行,相关官员表示,台北外汇经纪公司目前已就台币/人民币交易页面设计中,柜台买卖中心(OTC)也正就人民币公司债挂牌交易系统建制中.
不过正当人民币业务在台湾可望蓬勃发展之际,新台币业务在大陆将是十分初步的发展.台湾央行新闻稿中指出,人民币清算行将提供人民币兑换、流动性及回流等人民币结算及清算服务;新台币在大陆地区初期却以定点、限额及总额控管方式开始,且初期只限现钞兑换.
**业者蓄势待发**
元大宝来投信总经理刘宗圣指出,投信业者普遍对人民币计价商品、理财平台普遍都正面看待.货币清算的签订对投信业者而言,不仅只是意味未来可望推出人民币计价的商品,它更可能为未来发展不同币别的基金带来结构性改变,理财商品可能更多元并且更多样.
中信银的郑文惠也认为,以台湾目前存款规模约33兆台币来看,未来人民币存款规模可望达3兆台币,即约6,000亿人民币.
"只要存款达到相当规模,理财投资商品就应运而生,对台湾金融业获利将有明显助益."她说.
不过一名不愿具名的大型投顾分析师认为,初期实质受益的就是企业的汇兑,个人则是多了投资理财操作工具.然而在大陆经济疲弱之际,持有人民币资产的意愿受到考验,初期市场会十分浅碟,而银行从中获取的手续费等利润将有限.
他说,不管如何,中国人行都握有额度的最终控制权,包括回流机制及清算的额度,这些额度才是决定市场发展节奏的重要因素.
一名不具名的台湾央行官员表示,关於清算行的额度,两岸央行正在协商中,但或许不会对外公布.然而台湾与大陆间的贸易量会是考虑因素之一.
目前中国人行给予香港清算行的额度是每季200亿人民币.去年两岸间的贸易规模则达1,700亿美元.(完)
--集体采写 台北记者组; 审校 黄凯
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