中国国台办称坚决反对“台独” 没有任何力量能阻挡国家统一

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京10月10日 - 中国国台办周一针对台湾当局领导人“双十”讲话中有关两岸关系的内容称， 坚决反对和遏制“台独”分裂行径的坚强意志不会动摇，没有任何力量能够阻挡国家统一和民族复兴的历史步伐。
国台办网站刊登新闻稿表示，“九二共识”及其体现的一个中国原则，符合两岸关系的法理和现实，是维护两岸关系和平发展的基石。是否接受“九二共识”，是检验台湾当局领导人所谓“善意”的试金石。
国台办并称，只要承认“九二共识”的历史事实，认同其核心意涵，两岸双方就可以平等协商、良性互动，两岸同胞就能赢得两岸关系发展的光明前景。
“否认‘九二共识’，煽动两岸对抗，切割两岸经济社会和文化联系，是一条走不通的邪路。”国台办表示。
国台办重申，推动两岸关系在“九二共识”基础上改善与发展的真诚善意不会改变，为台海谋和平、为同胞谋福祉、为民族谋复兴的庄严承诺不会放弃。
台湾总统蔡英文周一表示，尊重两岸1992年历史会谈的事实，也珍惜二十多年两岸交流累积的现状，两岸应尽快坐下来会谈，只要有利两岸和平发展或人民福祉，都可以谈。她同时强调，过去两个月两岸关系有些起伏，但她的立场一致。(完)
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)