中国国台办称坚决反对“台独” 没有任何力量能阻挡国家统一

路透北京10月10日 - 中国国台办周一针对台湾当局领导人“双十”讲话中有关两岸关系的内容称， 坚决反对和遏制“台独”分裂行径的坚强意志不会动摇，没有任何力量能够阻挡国家统一和民族复兴的历史步伐。

国台办网站刊登新闻稿表示，“九二共识”及其体现的一个中国原则，符合两岸关系的法理和现实，是维护两岸关系和平发展的基石。是否接受“九二共识”，是检验台湾当局领导人所谓“善意”的试金石。

国台办并称，只要承认“九二共识”的历史事实，认同其核心意涵，两岸双方就可以平等协商、良性互动，两岸同胞就能赢得两岸关系发展的光明前景。

“否认‘九二共识’，煽动两岸对抗，切割两岸经济社会和文化联系，是一条走不通的邪路。”国台办表示。

国台办重申，推动两岸关系在“九二共识”基础上改善与发展的真诚善意不会改变，为台海谋和平、为同胞谋福祉、为民族谋复兴的庄严承诺不会放弃。

台湾总统蔡英文周一表示，尊重两岸1992年历史会谈的事实，也珍惜二十多年两岸交流累积的现状，两岸应尽快坐下来会谈，只要有利两岸和平发展或人民福祉，都可以谈。她同时强调，过去两个月两岸关系有些起伏，但她的立场一致。(完)