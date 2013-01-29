两岸资本市场活水交流 台湾证券商媳妇熬成婆

* 中证监送台大礼超乎预期

* 台证券商将积极研究新规定

* 框架先行,观察审批流程

路透台北1月29日 - 中国证监会主席郭树清一趟台湾行,确立了两岸资本市场活水交流的时代开启.分析师解读认为,证监会的开放超乎市场预期,可望为证券业的表现带来想像空间.

郭树清和台湾金管会主委陈裕璋周二召开首次的两岸证券监理平台会议,会后中国证监会对台湾送出利多,称将增加1,000亿人民币额度,专门用于台湾RQFII试点.两岸也将拉高彼此券商参股比例,及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务.

"过去市场一直讨论,但总认为不会成真...这有点超乎市场预期,证券股短期应该会有好的表现."凯基投顾经济学家蔡耀德说.

过去台湾证券商在大陆设办事处已有10-20年时间,部分台资券商大陆办事处首席代表经常自嘲如王宝钏苦守寒窑,等不到正式成立证券公司的一天.由于此前大陆允许外资券商参股仅有33%-49%,台资券商因无法拥有控制权,且最具吸引力的A股经纪业务也不在初步开放范围内,因而兴趣缺缺.

但周二傍晚两岸监管机关举行记者会宣告数项市场相互开放的突破,蔡耀德认为落实了过去市场的期待,尽管只是框架先行,且后续审批程序仍然漫长,但已创造出想像空间.

"两岸的平台(证券)已经建立,也将有定期的交流、互动...将开展两岸资本市场的交流与合作."中国证监会国际部主任童道驰在周二傍晚的记者会上说.

童道驰表示,该会了解台湾业界对大陆资本市场的较强需求,因此近期将增加1,000亿人民币额度,专项用于台资金融机构RQFII试点.而RQFII2也将扩及符合条件的台湾居民.

此前RQFII的投资额度为2,700亿人民币,仅及于香港的26家金融机构.

此外,在QFII部分,虽然去年7月证监会已修改相关规定,将证券公司取得QFII资格规定放宽,最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元.但因台湾证券公司难以达到标准,今日证监会也宣布将修改相关法令,令台资证券商申请QFII资格时,以集团管理总资产来计算.

**证券商将积极研究新规**

在台资证券商的大陆市场准入部分,中国证监会也同样送出利多,将允许台资证券商与陆资在上海、福建和深圳各设一家两岸合资的全牌照证券公司,大陆股东不限证券公司,而台资持股最高可达51%,即享有控制权.且台湾券商最在意的A股经纪业务也同样到手.

台湾市占率最大证券公司--元大金控(2885.TW)旗下元大宝来证券发言人张财育表示,对参股成立合资公司乐观其成,"大陆一直是我们期盼开放进去的市场."

张育财并指出,对证监会放宽台资券商申请QFII门槛将仔细研究,只要合于规定就会快速申请.

目前中国允许外资券商在大陆的参股上限为49%,台湾此前即希望帮证券业者争取取得合资或参股券商的控制权.此外,目前中国主要允许有外资股权的券商从事承销及保荐业务.

中证监也同意将允许符合条件的台资金融机构在大陆设立合资基金管理公司时,台资可持股达50%以上;也将允许台湾期货公司在大陆设立合资期货公司,持股比例可达49%.

台湾市占率第二大的证券公司--即将于6月22日正式合并的大华、凯基证券,其母公司开发金控(2883.TW)发言人张立人表示,会针对开放券商参股权部分去评估,但中外合资券商实务操作起来还是很困难.

**在服贸协议下签署**

台湾的开放方面,台湾金管会称,将放宽QDII来台投资总额上限至10亿美元,目前为5亿;此外也将放宽大陆证券期货机构至台湾参股的持股比例,及开放大陆自然人投资台湾资本市场.

至于台湾急欲发展的T股(大陆注册企业至台湾上市),童道驰称目前没有法令障碍,将由企业考虑自身需求.

两岸官员均指出,上述的开放承诺将放在"服务贸易协议"的承诺开放清单中,虽然服贸协议市场已预期签署在即,但在时程上实利仍需时间发酵.

一不愿具名的金融业分析师称,今年两岸证券业最重要的就是资本的相互流动与开放,如果实体经济可以回暖,这些资本流动将可以同时挹注台股及A股.而配合台湾人民币业务的开展,RQFII适时提供回流管道,将为银行、证券及寿险的人民币资金去化降风险,人民币业务在台湾的发展可能较预期稍快.

凯基的蔡耀德指出,此前台湾提出T股(大陆注册企业在台湾上市)及放宽大陆QDII来台湾投资总额度已在市场的预料之中,但证监会开放RQFII及参股到51%却提供了"surprise"(惊喜).但市场中长期的反应还是要看大陆审批的流程顺不顺畅,才得以反应至个别的金融机构上.(完)

(记者 林妙容/詹静宜; 审校 黄凯)

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