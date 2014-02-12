《信报》：两岸关系提升 推展还看互信

(2月12日社评)

台湾大陆委员会主委王郁琦昨日率团抵达南京，下午与国务院台湾事务办公室主任张志军会面。

王郁琦这次以政府职衔访问大陆，并与对方以官衔互称，其实之前已取得北京方面的首肯与承诺，表明大陆首次承认台湾政府的两岸关系事务负责人，也反映习近平上台之后，北京政府对台政策是益趋积极和务实，希望两岸会谈能够从经济层面走向政治议题。

然而，对于两岸关系触及政治层面，台湾总统马英九一直踌躇不前，不过，随着马英九政府的政绩不济，执政国民党面对今年的“七合一”大选战，承受着沉重的压力，马英九手上除了一张“两岸牌”，争胜的本钱几乎乏善足陈。

虽然这次王郁琦到大陆与张志军会谈，马英九之前明言没有交付推动“习马会”的任务，但他也不讳言，两岸关系需要提升，这是两岸交往必走的路。

昨天“张王会”后，王郁琦表示，双方同意陆委会和国台办建立常态沟通机制。这是两岸交往由原先的海基、海协“民间”机构交流，提升至官方机构的直接互动，两岸关系势将加快发展；惟是能否早日推展至政治协商的层面，则视乎彼此能否通过加深了解，增强互信了。

只是马英九希望在国际会议的场合(如今年的北京APEC峰会)出现这历史性的一刻，北京方面相信不易同意。我们建议大可选在香港作为“习马会”之所。1992年“国共代表”在香港会谈萌生“九二共识”，奠下了两岸关系发展的基础，倘习近平和马英九在这块实施“一国两制”的中国土地上握手商谈，不失为饶富意义的历史佳话。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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