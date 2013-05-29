博客：中国内地游客赴港购物一日游渐成新时尚

2013年5月9日，日本服装品牌优衣库在香港铜锣湾的一家店铺。 REUTERS/Bobby Yip

记者 郭经伟/Lavinia Mo

带着空空的旅行箱和当日返程票，一支内地购物大军来到香港郊区的奥特莱斯购物中心和国际时尚连锁店扫货，他们将淘便宜货变成新时尚，而奢侈品则正失宠。

中国内地的有钱人以前会在香港逗留数日，选择购买路易威登（Louis Vuitton）(LVMH.PA)包包或是手表，因这些商品在北京和上海的售价比香港贵出高达40%。

如今，这些有钱的买家正被淘便宜货的人士超越。这些人在香港只停留几个小时，通常会光顾Inditex SA(ITX.MC)的Zara店和东荟城名店仓(1972.HK)等疯狂扫货，将香港变成了零售商不可或缺的市场之一。

“大陆顾客远远超过本地人，”东荟城耐克店的一位售货员说。“大陆顾客通常购买低价商品。”东荟城位于香港国际机场附近的东涌卫星城。

外国零售商将香港视为通向中国内地消费市场的门户，而内地游客的购物方式亦蕴藏着巨大的商机。中国有望在三年内成为全球最大的消费市场。此外，欧美市场销售增长疲软，加上中国中产阶层快速壮大且收入上升，这令中国市场变得格外具有吸引力。

许多短期游客会从广东坐大巴或火车前往香港，他们通常会直接杀到东荟城。东荟城的国际品牌琳琅满目，像Levi's牛仔裤、蔻驰（Coach）、Polo Ralph Lauren(RL.N)、巴宝莉 (BRBY.L)等，这些品牌都会提供很大的折扣。

“这里的东西便宜，选择的范围很广，”在东荟城逛街的深圳游客、29岁的陈云龙（Chen Yunlong，音）说。

**大众品牌发力**

根据地产资讯服务公司世邦魏理仕（CBRE）近期发布的研究报告，内地到香港淘便宜货的游客增多，是吸引51个国际品牌去年在香港开设首个亚太店的原因之一，这大约是同期在新加坡和东京开设首个亚太店品牌数量的两倍。

为了吸引这些游客，已在该地区打开市场的大众品牌零售商还要拿出大量钱负担黄金地段的天价租金。

优衣库（Uniqlo）母公司日本Fast Retailing(9983.T)上月在香港铜锣湾开了一家新店，该店占地面积达3.75万平方英尺。香港铜锣湾已超越第五大道，成为全球最昂贵的零售地段。

英国时尚品牌Topshop将于6月在香港中环开设一家占地面积为1.4万平方英尺的店铺，月租金为51.6万美元。

“有太多的品牌寻求（在香港）开店，”第一太平戴维斯（Savills）负责零售业务的主管Susan MacLennan说。“许多国际品牌的兴趣依然十分浓厚，但找到开店的地方真是太难了。”

在香港大众零售业如火如荼地发展之际，中国经济放缓、政府治理公款送礼等却令该地的奢侈品销售受到冲击。

LVMH称，4月中国对其产品的需求已连续数月持平在10%左右。先施表行<0444. HK>、英皇钟表珠宝(0887.HK)亦称他们的销售下降。

中国中产阶级购买力不断上升，改变香港零售业状况。

“可以确定，会有更多大品牌（在香港）开店，”CBRE香港负责零售服务业务的主管Joe Lin说。（完）