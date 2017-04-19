麦子金服B轮融资获银行系数亿元资本，网贷平台拟赴美上市

路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券(600837.SS)注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。

麦子金服董事长兼首席执行官（CEO）黄大容对记者表示，从发布融资信息至资金进场还需一段时间，因为麦子金服正进行公司架构调整，分拆成拟海外上市的网贷平台以及计划在国内上市的金融科技两部分。待公司架构调整后，B轮融资的资金将分别投向这两个主体。

“融资金额方面，肯定是几个亿，大于等于三（亿）是肯定的。”她表示，此次融资资金除了用于智能金融业务的孵化和升级，还将用于优秀人才的引进和集团五大战略的推进。

由于本次融资涉及上市银行，在今天的新闻发布会上，麦子金服未披露投资方更多细节。

参与本次融资的银行系机构投资代表周琦表示，智能金融趋势势不可挡，当前各大银行都在加大智能金融领域的布局。此次选择麦子金服投资，主要基于麦子金服成熟的发展模式以及探索进取精神和银行非常吻合，未来有望在场景化金融以及智能财富管理领域做定制化合作。

2015年5月，麦子金服获得海通证券(6837.HK)旗下海通创新资本管理公司的A轮融资。运营已八年的麦子金服已拥有服务用户近410万，累计交易额超400亿元；并为超过200万各类客户提供金融产品方案，累计提供贷款撮合服务约200亿元，并且与宁波通商银行、石嘴山银行、东方邦信小贷、长安保险等超过20家金融机构开展合作。

麦子金服已建立五大业务板块，包括麦子金数（金融大数据营销）、麦子金科（金融科技）、麦子网贷（网络借贷）、麦子资管（穿透型资管）、麦子财富（智能财富管理）。（完）