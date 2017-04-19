麦子金服B轮融资获银行系数亿元资本，网贷平台拟赴美上市

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券(600837.SS)注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
麦子金服董事长兼首席执行官（CEO）黄大容对记者表示，从发布融资信息至资金进场还需一段时间，因为麦子金服正进行公司架构调整，分拆成拟海外上市的网贷平台以及计划在国内上市的金融科技两部分。待公司架构调整后，B轮融资的资金将分别投向这两个主体。
“融资金额方面，肯定是几个亿，大于等于三（亿）是肯定的。”她表示，此次融资资金除了用于智能金融业务的孵化和升级，还将用于优秀人才的引进和集团五大战略的推进。
由于本次融资涉及上市银行，在今天的新闻发布会上，麦子金服未披露投资方更多细节。
参与本次融资的银行系机构投资代表周琦表示，智能金融趋势势不可挡，当前各大银行都在加大智能金融领域的布局。此次选择麦子金服投资，主要基于麦子金服成熟的发展模式以及探索进取精神和银行非常吻合，未来有望在场景化金融以及智能财富管理领域做定制化合作。
2015年5月，麦子金服获得海通证券(6837.HK)旗下海通创新资本管理公司的A轮融资。运营已八年的麦子金服已拥有服务用户近410万，累计交易额超400亿元；并为超过200万各类客户提供金融产品方案，累计提供贷款撮合服务约200亿元，并且与宁波通商银行、石嘴山银行、东方邦信小贷、长安保险等超过20家金融机构开展合作。
麦子金服已建立五大业务板块，包括麦子金数（金融大数据营销）、麦子金科（金融科技）、麦子网贷（网络借贷）、麦子资管（穿透型资管）、麦子财富（智能财富管理）。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。