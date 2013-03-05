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中国财经 | 2013年 3月 5日 星期二 09:47 BJT

马建堂：中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势

路透北京3月5日 - 中国国家统计局局长马建堂周二表示，中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势。

他在参加两会间隙时并指出，中国今年有条件实现物价整体稳定。

中国2012年四季度经济保持回暖态势，消费和工业继续加速，投资也保持相对平稳。其中四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%，为连续七个季度放缓后首次出现回升。(完)

(发稿 曹巍浩; 撰写 边竞; 审校 张喜良)

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