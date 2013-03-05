马建堂：中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势

乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元 资本实力提升

路透上海3月29日 - 近阶段因资金链紧张而受市场高度关注的乐视网周二晚公告称，旗下乐视致新电子科技（天津）有限公司获得台湾笔记本电脑代工大厂仁宝电脑7亿元人民币的注资， 资本实力得到进一步提升。