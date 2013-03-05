马建堂：中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势

美国将中兴通讯移出贸易黑名单
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
路透北京3月5日 - 中国国家统计局局长马建堂周二表示，中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势。
他在参加两会间隙时并指出，中国今年有条件实现物价整体稳定。
中国2012年四季度经济保持回暖态势，消费和工业继续加速，投资也保持相对平稳。其中四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%，为连续七个季度放缓后首次出现回升。(完)
(发稿 曹巍浩; 撰写 边竞; 审校 张喜良)
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路透上海3月29日 - 近阶段因资金链紧张而受市场高度关注的乐视网周二晚公告称，旗下乐视致新电子科技（天津）有限公司获得台湾笔记本电脑代工大厂仁宝电脑7亿元人民币的注资， 资本实力得到进一步提升。
路透上海3月29日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8970元附近，较上日贬值约188点。