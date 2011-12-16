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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 14:54 BJT

12月上旬四大行存款大减

中国《21世纪经济报道》周五引述接近国有银行的权威人士称，12月前10天中工农中建四大国有银行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右，在存款增长乏力之下，同期新增贷款仅300亿元,四大行存款余额如此大范围波动,可能与近期人民币贬值预期之下，外汇占款新增放缓和资金外流有关。路透

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