Sky大股东称将投票反对福克斯140亿美元收购案

路透伦敦12月11日 - 英国付费电视公司Sky(SKYB.L)的一位大股东周日对路透表示，将投票反对21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)的140亿美元收购案。同时另一位股东则表示，对收购出价不满意。

传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的福克斯周五提出以每股10.75英镑现金收购Sky的61%股权，这次他第二次企图买下不在自己手中的这部分Sky股权，并已获得Sky独立董事们的支持。

该不愿具名的股东是Sky前50大股东之一，认为出价“过低”。

“如果结果是目前的形式，我们将投下反对票，而且已经告诉公司会如此，”该投资人表示。

“独立董事们绝对会辜负了少数股东。”

Sky发言人拒绝置评。

另一位股东对星期日电讯报表示，Sky董事会应争取更高的价格。

这“应该是议价过程的起点，而非最终结果，”该报引用Jupiter资产管理公司基金经理Alastair Gunn的话称。

周日路透未能立即联系到该公司代表就此置评。

花旗分析师认为“报价偏低”，称每股13.50的估价较为合理。(完)