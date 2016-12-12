Sky大股东称将投票反对福克斯140亿美元收购案

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月11日 - 英国付费电视公司Sky(SKYB.L)的一位大股东周日对路透表示，将投票反对21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)的140亿美元收购案。同时另一位股东则表示，对收购出价不满意。
传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的福克斯周五提出以每股10.75英镑现金收购Sky的61%股权，这次他第二次企图买下不在自己手中的这部分Sky股权，并已获得Sky独立董事们的支持。
该不愿具名的股东是Sky前50大股东之一，认为出价“过低”。
“如果结果是目前的形式，我们将投下反对票，而且已经告诉公司会如此，”该投资人表示。
“独立董事们绝对会辜负了少数股东。”
Sky发言人拒绝置评。
另一位股东对星期日电讯报表示，Sky董事会应争取更高的价格。
这“应该是议价过程的起点，而非最终结果，”该报引用Jupiter资产管理公司基金经理Alastair Gunn的话称。
周日路透未能立即联系到该公司代表就此置评。
花旗分析师认为“报价偏低”，称每股13.50的估价较为合理。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 张荻/郑茵)
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