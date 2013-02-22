国际油市: 亚洲石脑油价格下跌,需求可能因买家改用替代品而萎缩

路透新加坡2月22日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周五守在三周低点附近,分别报每吨999美元及140.85美元,而石脑油需求可能进一步下滑,因买家寻求替代给料.

交易商多表示,更为便宜的液化石油气(LPG)让石脑油价格承受压力,但多数人甚为这样的威胁为时不长,因石化业工厂开工率多极大化,且印度石脑油供应仍偏低.

而亚洲最大石脑油买家台塑石化在周五稍晚发出一笔标单,让卖方期望这能够有助于提振市况.

台塑石化寻求买进4月上半月运抵麦寮的船货,料将于2月26日结标.

尽管台塑石化已经成功买进3月的LPG,但目前尚不清楚4月该公司是否会续买LPG.

部分亚洲石化业者用LPG取代石脑油幅度可以介于5-15%之间.

"近期石脑油市场已经过热,目前正在降温,但还没转弱,整体市况仍持坚,"一名驻新加坡交易商表示.

石脑油现货升水支撑这样的看法.

整个亚洲来看,石脑油价格此前屡创新高,因供给极度吃紧.

亚洲汽油裂解价差连续第二日维持在四年高点每桶15.68美元,受到东南亚,特别是印尼及越南两大进口国的需求支撑.

也有一些来自菲律宾的买需,菲国业者Petron可能已买进3月交运的少量船货,不过尚未能获得证实.

新加坡现货市场各有两笔石脑油及汽油交易.

壳牌从中国石油买进95辛烷值船货,3月11-15日装运,每桶134.70美元.

维多卖给托克(Trafigura)92辛烷值船货,3月9-13日装运,每桶130.10美元.

Mabanaft出售4月下半月石脑油船货给伊藤忠商事,每吨986美元.

壳牌从嘉能可买进4月上半月/5月上半月石脑油价差合约.(完)

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