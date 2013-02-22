国际油市: 亚洲石脑油价格下跌,需求可能因买家改用替代品而萎缩

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透新加坡2月22日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周五守在三周低点附近,分别报每吨999美元及140.85美元,而石脑油需求可能进一步下滑,因买家寻求替代给料.
交易商多表示,更为便宜的液化石油气(LPG)让石脑油价格承受压力,但多数人甚为这样的威胁为时不长,因石化业工厂开工率多极大化,且印度石脑油供应仍偏低.
而亚洲最大石脑油买家台塑石化在周五稍晚发出一笔标单,让卖方期望这能够有助于提振市况.
台塑石化寻求买进4月上半月运抵麦寮的船货,料将于2月26日结标.
尽管台塑石化已经成功买进3月的LPG,但目前尚不清楚4月该公司是否会续买LPG.
部分亚洲石化业者用LPG取代石脑油幅度可以介于5-15%之间.
"近期石脑油市场已经过热,目前正在降温,但还没转弱,整体市况仍持坚,"一名驻新加坡交易商表示.
石脑油现货升水支撑这样的看法.
整个亚洲来看,石脑油价格此前屡创新高,因供给极度吃紧.
亚洲汽油裂解价差连续第二日维持在四年高点每桶15.68美元,受到东南亚,特别是印尼及越南两大进口国的需求支撑.
也有一些来自菲律宾的买需,菲国业者Petron可能已买进3月交运的少量船货,不过尚未能获得证实.
新加坡现货市场各有两笔石脑油及汽油交易.
壳牌从中国石油买进95辛烷值船货,3月11-15日装运,每桶134.70美元.
维多卖给托克(Trafigura)92辛烷值船货,3月9-13日装运,每桶130.10美元.
Mabanaft出售4月下半月石脑油船货给伊藤忠商事,每吨986美元.
壳牌从嘉能可买进4月上半月/5月上半月石脑油价差合约.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。