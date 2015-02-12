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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 23:43 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，因全球市场人气反弹

路透约翰内斯堡2月12日 - 南非兰特兑美元周四从近13年低位反弹逾0.5%，因受财政不确定性打压的全球市场人气再度增强。

1518 GMT，兰特兑美元 上扬0.51%，报11.7750兰特，周一跌穿2002年3月以来最低11.8925兰特。

俄乌停火协议，以及希腊与欧元区成员国之间的债务僵局有望在下周一解决的微弱希望缓解了投资者的焦虑，他们周三纷纷卖出风险较高资产，主要是新兴市场资产。(完)
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