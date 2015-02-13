南非汇市：兰特兑美元反弹，但预计仍将承压

路透约翰内斯堡2月13日 - 南非兰特兑美元周五尾盘走强，因美国进口物价数据限制了美元的升势，本周兰特兑美元受内忧外患拖累，重挫逾3%至13年低点。

1518GMT，兰特兑美元 大涨0.45%，报11.6645兰特，兰特兑欧元 和英镑 也分别升0.28%和0.26%。

本周兰特在约11.5000关口开局，本指望在该水准下方有支撑，但兰特一路跌至2002年3月以来最低11.8925兰特，因南非轮流限电以及就业和产出数据低迷。

不过，周五美国公布的进口物价数据降幅为六年最大，抵住了南非国内数据疲弱的影响。