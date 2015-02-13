南非汇市：兰特兑美元反弹，但预计仍将承压

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透约翰内斯堡2月13日 - 南非兰特兑美元周五尾盘走强，因美国进口物价数据限制了美元的升势，本周兰特兑美元受内忧外患拖累，重挫逾3%至13年低点。
1518GMT，兰特兑美元 大涨0.45%，报11.6645兰特，兰特兑欧元 和英镑 也分别升0.28%和0.26%。
本周兰特在约11.5000关口开局，本指望在该水准下方有支撑，但兰特一路跌至2002年3月以来最低11.8925兰特，因南非轮流限电以及就业和产出数据低迷。
不过，周五美国公布的进口物价数据降幅为六年最大，抵住了南非国内数据疲弱的影响。
不过有分析师认为，由于国内需求持续不振，兰特将继续承压。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。