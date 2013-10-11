巴基斯坦女孩马拉拉获欧盟人权奖

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透布鲁塞尔10月10日 - 去年遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉（Malala Yousafzai）周四获得欧盟年度人权奖，击败斯诺登。
16岁的马拉拉也是诺贝尔和平奖的热门人选。
1988年起，萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会每年颁发，纪念前苏联科学家、异见人士萨哈罗夫。曼德拉和昂山素季等人都曾获得该奖。
欧洲议会绿党党团提名斯诺登参选，称他披露美国秘密监控项目，对人权和欧洲公民作出了“杰出贡献”。
欧洲议会所有政治团体领导人进行投票以后，马拉拉当选。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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