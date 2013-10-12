奥巴马夫妇会见巴基斯坦女孩马拉拉

图为2013年10月11日，巴基斯坦女孩马拉拉在华盛顿的一次新闻发布会上。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿10月11日 - 巴基斯坦女孩马拉拉（Malala Yousafzai）虽与诺贝尔和平奖失之交臂，但在白宫受到盛情款待，与美国总统奥巴马和夫人会面。

16岁的马拉拉因倡导女孩受教育，一年前遭到塔利班枪击，后来在英国接受医治并康复，曾被视为今年诺贝尔和平奖的热门人选。

诺贝尔和平奖周五揭晓，获奖的是国际禁止化学武器组织。

白宫称，奥巴马夫妇感谢马拉拉为巴基斯坦女孩受教育所做的令人振奋且充满激情的努力。

声明并表示：“美国与巴基斯坦人民及世界各地人民一起，赞美马拉拉在推动所有女孩接受教育并实现梦想方面所表现出来的勇气和决心。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透

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