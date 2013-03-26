马来西亚在非洲投资规模超过中国 且差距正扩大

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透日内瓦3月25日 - 根据联合国周一公布的数据，马来西亚在非洲的外商直接投资(FDI)中规模领先中国，且差距正在扩大。
在五个金砖国家即将于南非召开峰会前夕，对投入和源自五个金砖国家的外国投资调查显示，中国进军非洲的进展已落后来自马来西亚的资金。
FDI包括跨境合并、收购和投资于海外新兴项目，其规模提供了有关经济信心及未来贸易流量的线索。在非洲大手笔投资的马来西亚企业包括马来西亚国家石油公司(Petronas)(PETR.KL)及森那美(Sime Darby)(SIME.KL)。
据可得的最新数据，马来西亚2011年为非洲第三大投资国，仅次于法国和美国，将中国及印度的排名挤至第四和第五。
而以对非洲的历史累计投资金额来看，法国和美国并列第一，英国及马来西亚排在第三和第四，其后是南非、中国和印度。
根据联合国经济智库联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据，其他两个金砖国家--俄罗斯和巴西--在非洲的直接投资极低。
过去10年，马来西亚面向全球的FDI组合规模增加了四倍以上，截至2011年底达1,060亿美元，其中有193亿美元投资非洲，规模高于中国在非洲投资的160亿美元，及印度的140亿美元。
五个金砖国家从2000-2002年几乎完全未投资于非洲，到2009-2011年占其向外FDI的4%，以投资目的地来说，非洲对于金砖国家的重要性，比非洲对欧盟和美国的重要性更高。
相较之下，马来西亚2011年的对外FDI中24%投资于非洲，该年主要投资目标是毛里求斯(模里西斯)。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
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