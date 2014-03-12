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时事要闻 | 2014年 3月 12日 星期三 14:53 BJT

马航高层称没有理由认为机组人员的行为导致客机失踪

路透北京3月12日 -马来西亚航空MASM.KL的一位高管周三表示，“没有理由认为”是机组人员的行为导致上周末的马航客机失踪。

马来西亚航空商业总监Hugh Dunleavy在接受路透专访时称，“我们没有理由相信，机组内部人员的行为导致客机失踪。”

周三搜救范围进一步扩大，从中国延伸至安达曼海。当局在解释飞机失踪问题上仍没有进展。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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