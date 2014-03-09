马来西亚暗示失联飞机恐已坠毁 当局调查冒用护照线索（更新版）

(新增最新事件进展)

路透吉隆坡/越南富国岛3月9日 -马来西亚航空MASM.KL周日表示，一架失踪超过24小时、机上载有239名人员的班机，恐怕已发生“最糟情况”，马来西亚政府则表示，正在调查四名可能冒用假证件登机的乘客。

MH370班机周六早晨由吉隆坡出发飞往北京，起飞一小时后在越南外海附近的雷达上消失，当时并无任何天候恶劣报告及其他可能因素。

欧洲官员表示，疑似有两名乘客持被窃护照登机，马来西亚交通部长Hishamuddin Hussein表示，当局亦在查证另外两名乘客的身份。

他表示，已经掌握这四个乘客的姓名，已指示情报单位调查，同时也接洽国际情报机构请求协助。

他表示已经向美国联邦调查局(FBI)寻求协助。但飞机遭受攻击只是正在调查的可能因素之一，目前正在调查所有可能性，不能妄下断语，当前重点是找到失联飞机。

到周日时，仍未确认失联飞机下落或任何残骸。官员表示，搜索行动持续到晚间。

马来西亚航空发表声明称，在担心发生最糟情况之下，美国亚特兰大一位灾难复原管理专家将给予协助。

越南派出海军船舰在泰国湾附近巡逻，寻找残骸踪迹。巡逻飞机周六在附近曾见到油迹。

目前并无飞机遭人攻击迹象，也没有任何团体出面承认发动攻击。但在马航公布的乘客名单上，有两名欧洲人根据其本国外交部提供的消息，实际并未搭上飞机，一名为奥地利人Christian Kozel，一名为意大利人Luigi Maraldi。

奥地利外交部表示，资料显示该名男子的护照两年前在泰国遭窃。意大利外交部也表示机上并无意大利人。Maraldi母亲向路透表示，他的护照2013年在泰国遗失，推测是遭窃。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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