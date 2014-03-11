失联客机据称曾转向西飞行了几百公里 大规模搜索进入第四天

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
* 军方雷达显示客机曾转回头飞行了一段距离--消息人士
* 劫机、破坏、机械故障等可能性在在调查之中
* 搜索行动进行第四天，仍未找到失联客机踪影
* 机上有227名乘客与12名机组人员
* 国际刑警组织称不太相信是“恐怖事件”
路透吉隆坡3月12日 -一名资深军官周二对路透表示，马来西亚军方认为，失联近四天的客机在与民航管理局进行最后一次联系之后，曾转变航向并向西飞行了几百公里。
马来西亚航空公司MASM.KL的MH370航班原计划飞往北京，在起飞约一小时后即消失不见。此事仍然迷雾重重，多国展开大规模搜索行动，仍然没有找到任何踪迹。这架飞机是波音(BA.N)777-200ER机型。
但听过调查情况通报的一名资深军官对路透表示，失联客机在与民航管理局的通信结束后曾转向西飞行。
“飞机在经过哥打巴鲁之后改变了航线，降低高度，进入马六甲海峡上空，”该军方官员告诉路透。
马六甲海峡位于马来西亚西部海岸，是世界最繁忙的航道之一。而哥打巴鲁则在东北部沿岸。
这意味着飞机在与空中管制机构最后一次联系之后至少又飞行了500公里，似乎不支持飞机突然发生重大机械故障的推测。
在上述军官发表言论后，一名了解调查情况的非军方消息人士表示，上述偏航是几种推测说法之一，正在进行核实。
但马来西亚总理办公室的一名发言人在接受纽约时报采访时表示，几名资深军官曾告诉他，没有证据显示飞机曾再次穿过马来半岛，只是可能曾试图往回飞。
”据他们所知，除了空中折回以外，没有新的发现，“发言人Tengku Sariffuddin Tengku Ahmad表示。
在目前进行的调查中，导致飞机失踪的各种可能性均未排除。但国际刑警组织负责人认为，马航客机失联不太可能是恐怖袭击事件。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
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