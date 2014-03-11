失联客机据称曾转向西飞行了几百公里 大规模搜索进入第四天

* 军方雷达显示客机曾转回头飞行了一段距离--消息人士

* 劫机、破坏、机械故障等可能性在在调查之中

* 搜索行动进行第四天，仍未找到失联客机踪影

* 机上有227名乘客与12名机组人员

* 国际刑警组织称不太相信是“恐怖事件”

路透吉隆坡3月12日 -一名资深军官周二对路透表示，马来西亚军方认为，失联近四天的客机在与民航管理局进行最后一次联系之后，曾转变航向并向西飞行了几百公里。

马来西亚航空公司MASM.KL的MH370航班原计划飞往北京，在起飞约一小时后即消失不见。此事仍然迷雾重重，多国展开大规模搜索行动，仍然没有找到任何踪迹。这架飞机是波音(BA.N)777-200ER机型。

但听过调查情况通报的一名资深军官对路透表示，失联客机在与民航管理局的通信结束后曾转向西飞行。

“飞机在经过哥打巴鲁之后改变了航线，降低高度，进入马六甲海峡上空，”该军方官员告诉路透。

马六甲海峡位于马来西亚西部海岸，是世界最繁忙的航道之一。而哥打巴鲁则在东北部沿岸。

这意味着飞机在与空中管制机构最后一次联系之后至少又飞行了500公里，似乎不支持飞机突然发生重大机械故障的推测。

在上述军官发表言论后，一名了解调查情况的非军方消息人士表示，上述偏航是几种推测说法之一，正在进行核实。

但马来西亚总理办公室的一名发言人在接受纽约时报采访时表示，几名资深军官曾告诉他，没有证据显示飞机曾再次穿过马来半岛，只是可能曾试图往回飞。

”据他们所知，除了空中折回以外，没有新的发现，“发言人Tengku Sariffuddin Tengku Ahmad表示。

在目前进行的调查中，导致飞机失踪的各种可能性均未排除。但国际刑警组织负责人认为，马航客机失联不太可能是恐怖袭击事件。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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