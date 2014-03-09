马航失联客机目前仍无准确位置 中国海军等能动用力量都已启用--民航局局长

路透北京3月9日 -中国民用航空局局长李家祥周日称，目前还不能确定失联的马航客机的准确情况和准确位置，中国海军已经出动，中国能动用的力量都已经启用。

他在两会（全国政协和人大会议）期间接受记者采访时说，昨日7点启动与国际空管的联动机制，该架飞机在距离中国空管区1小时30分钟飞行时间，距离175海里，并没有到中国的管制区，根据掌握的情况看其在10,000多公尺的高度失去联系，同时在雷达上消失信号，说明其突然没有了应有的高度，没有了雷达照射后应该反射的回波。

“中国政府已经采取了从民航、外交、海上救捞、包括海警等综合措施，救援手段都及时启动，及时采用，...期待这架飞机上的人员能够幸存。”李家祥称。

他并称，中国国务院和有关部门及时启动联动机制协调各方进行应对，同时与马航包括马来西亚民航部门和政府部门及时沟通。

目前，还不能说明失联客机的准确的情况和准确的位置。但根据越南方面消息，在海上发现了疑似油迹地带，有关技术手段侦也看到北纬6°42′和东经130°29′区域内有疑似漂浮物，但还得具体实地勘察才能确定。

该失联波音777客机北京时间8日零点42分起飞后，1点20分在胡志明管制区同管制部门失去通讯联络，同时失去雷达信号。该机原定8日早晨北京时间6:30抵达北京。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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