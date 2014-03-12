（重发）马来西亚空军否认在马六甲海峡追踪到失联客机

(重发以删除第一段中的赘字”最后一次“)

路透吉隆坡3月11日 -马来西亚空军司令否认了一则媒体报导。此前有媒体称，马来西亚军方最后一次追踪到失联客机是在马六甲海峡，远离该客机最后一次与民航管理局联络时所在位置。该客机四天前失踪。

”我想声明，我没有说过任何这样的话，“马来西亚空军司令Rodzali Daud周三在声明中表示。

马六甲海峡位于马来西亚西部海岸，是世界最繁忙的航道之一。马来西亚航空公司周六表示，其失联客机最后一次联系是在马来西亚东北部沿岸的哥打巴鲁附近。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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