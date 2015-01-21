分析：马来西亚经济仪表板闪红灯 商品价格疲软令经常帐有赤字之虞

路透新加坡1月21日 - 油价崩跌让马来西亚大宗商品导向的经济承受压力，受累的不只是出口和货币，该国庞大的债务也因此面临了不受欢迎的聚光灯。

马来西亚为主要的液化天然气和石油出口国，突然之间，面临了石油和其他大宗商品下跌，恐将致使其经常帐变成赤字的风险。

这将是马来西亚经济仪表板上第四个闪烁的红灯，该国经济所有领域：政府、家庭和资本帐，全都处于负债的情况。

这样的可能性令外资惶惶不安。外资已投资马来西亚债市450亿美元，提供给该国的贷款总额达2,080亿美元。

在2014年第一季和第三季之间，马来西亚的经常帐盈余缩减了近三分之一至76亿马币，随着油气出口获利下滑，出现经常帐赤字的情况日益逼近。

马来西亚已是国外资本的净进口国。

该国的家庭也是债台高筑。

政府可能一直到最近还在梦想着可以用大笔石油收入来支应他们所青睐的项目，举债规模相当于经济产出的53%，几乎堪比印度和中国这两个亚洲巨人。

稍微深入一点就很容易明白，为什么信贷市场目前将马来西亚列为东南亚风险最大的国家，为什么马币(林吉特)兑美元MYR=汇率跌至六年低点。

“经常帐收支转为赤字甚至刚好平衡，就会让马币汇率对资本流动的敏感性大大增强，”德意志银行亚洲宏观策略主管Sameer Goel说。

“在美元升势增强之际，马来西亚外债是该国严重汇率风险的根源之一。所有风险目前都彼此关联。”

任何一个领域内的压力可以轻而易举地影响到其他方面，如果信心出现危机，将会对该国的金融缓冲能力带来严峻考验。

“2012年以前马来西亚是个净债权国，但2013年之后却背道而驰，”法国巴黎银行驻新加坡的亚洲利率和外汇策略主管Mirza Baig表示。

“处于那种状况下，任何一个触发因素都可能使其面临市场波动风险。”

“现在(马来西亚)外汇储备减少，还有很高的负债，而且可能出现经常帐出现赤字，这是个转折点。”

最糟糕的情况是，如果油价长时间处于低位，使经常帐转为赤字，那么林吉特承受的压力会越来越大。

占据该国债市44%市场的外国投资人将会逃离。

下一个面临风险是马来西亚将要偿还的1,020亿美元短期借款，该国2014年底外汇储备为1,160亿美元，刚刚够偿还。

随后可能会出现一个恶性循环，因外资撤离将迫使央行动用更多外汇储备。公债收益率(殖利率)和资金成本将会上升，缺少资金的银行可能收回或取消放贷。

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马来西亚总理兼财长纳吉布周二表示，没有即将爆发的危机，但他对经常帐的担忧却非常明显，即便政府下调了今年的经济增长。

“上帝保佑，希望经常帐继续保持盈余，不要出现赤字，”纳吉布说。(完)

(编译 戴素萍/郑茵/李春喜 审校 杜明霞/张荻)

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