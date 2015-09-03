马来西亚经济更加强劲 能抵御任何风暴--总理纳吉布

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透吉隆坡9月3日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，目前马来西亚经济状况好于1997年亚洲金融危机时期，能够经受住任何“未来风暴”。
纳吉布在全球资本市场论坛上表示，马来西亚当地企业资产负债表和公司治理更有力，金融和银行业结构性改革使其能抵御“剧烈波动”。
“我们有望达到目标，即到2020年实现高收入状态，”纳吉布说。
马币(林吉特)受到中国经济放缓和马来西亚国内政治危机的打击。马币是今年表现最差的亚币。
纳吉布上个月成立了一个特别经济团队，以确保经济继续增长，并提振外界对马币和马来西亚股市的信心。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。