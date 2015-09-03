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国际财经 | 2015年 9月 3日 星期四 11:52 BJT

马来西亚经济更加强劲 能抵御任何风暴--总理纳吉布

路透吉隆坡9月3日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，目前马来西亚经济状况好于1997年亚洲金融危机时期，能够经受住任何“未来风暴”。

纳吉布在全球资本市场论坛上表示，马来西亚当地企业资产负债表和公司治理更有力，金融和银行业结构性改革使其能抵御“剧烈波动”。

“我们有望达到目标，即到2020年实现高收入状态，”纳吉布说。

马币(林吉特)受到中国经济放缓和马来西亚国内政治危机的打击。马币是今年表现最差的亚币。

纳吉布上个月成立了一个特别经济团队，以确保经济继续增长，并提振外界对马币和马来西亚股市的信心。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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