马航失联客机的相关时间表汇整

路透新加坡3月10日 -马来西亚航空MASM.KL一架客机周六凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失。以下是围绕这一事件整理的时间表：

3月8日(周六)

--马航MH370航班于周五1421GMT离港，原定于同一天2230GMT到达北京。

--该航班飞机为波音(BA.N)777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员。

--起飞后一至两小时，航空公司与飞机失去联系。

--失踪飞机在马来西亚城市哥打巴鲁东海岸以外120海里处与空管进行了最后一次联系。

--越南民航局(Civil Aviation Authority of Vietnam)表示，飞机在飞越马来西亚与越南胡志明市之间海域时未能在预定的1721GMT时间登记。

--航班跟踪网站flightaware.com显示，飞机起飞后在马来西亚上空向东北方向飞行，爬升至35,000英尺高度。一分钟后飞机从网站追踪记录中消失，当时仍在爬升。

--马来西亚和越南进行联合搜救行动。中国方面表示，派遣两艘海上搜救船只前往南海海域协助搜救。美国亦宣布派船只和飞机给予帮助。

--马来西亚搜救船只在飞机最后联系时所在海域未发现残骸。

--马航称，飞机上旅客有154名中国大陆和台湾人、38名马来西亚人、七名印尼人和六名澳洲人。乘客名单显示还有如下国籍的旅客乘坐该次航班：印度、法国、美国、新西兰、乌克兰、加拿大、俄罗斯、意大利、荷兰和奥地利。

--中国国务院总理李克强紧急同马来西亚总理纳吉布通电话，敦促马方迅速有力地开展搜救工作。

--越南方面表示，该国水域内见到大片油迹和烟柱。

--马航失踪航班旅客名单中一名奥地利人和一名意大利人实际上并未登机，他们称护照失窃。

3月9日(周日)

--马来西亚航空公司称做好最坏准备，并与专门从事灾难恢复的美国公司合作。

--美国国家运输安全委员会派遣小组前往亚洲协助调查事故。美国联邦航空管理局(FAA)和波音的技术顾问也飞往亚洲。

--马来西亚当局除发现两名乘客冒用失窃护照登机外，对至少其他两名乘客的身份展开调查。

--马来西亚交通兼国防部长表示，马方调查人员与美国联邦调查局(FBI)调查人员会面。

--雷达显示，客机失联前可能从原定飞往北京的路线返航。

--马来西亚救援小组将搜救范围扩大至该国西部海岸。

--马来西亚当局查看闭路电视录像，询问吉隆坡国际机场的移民官员和警务人员，担心安全漏洞可能与本次事故有关。

--国际刑事警察组织称，至少有两个记录在案的遗失或被盗护照被乘客冒用，且正在“检查其他可疑护照”。

--马来西亚国家新闻机构援引内务部长Ahmad Zahid Hamidi的话称，使用被盗欧洲护照的乘客是亚洲人面孔。

--一名在马来西亚参与调查的消息人士对路透表示，调查人员缩小调查范围，重点调查客机在飞行中解体的可能性。

--越南海军飞机在该国南部以外海域发现疑似属于失联客机的物体。但由于天太黑而无法辨认。上午更多飞机被派往该海域进行调查。(完)

(编译 郑茵/王翔琼；审校 张荻)

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