马来西亚总理宣布失联飞机坠毁在南印度洋

路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚总理纳吉布周一表示，两周前失去联系的马航MASM.KL班机在南印度洋坠毁。

他在一份声明中称，英国提供的最新卫星影像分析显示，搭载239名乘客的MH370航班最后被发现的位置在澳大利亚珀斯以西、南印度洋中部上空。

纳吉布称，“该位置非常偏僻，距离任何可能降落的地点都有很长的距离。”

“因此，根据这一最新数据，我必须怀着深切的悲痛和遗憾通知你们，MH370航班在南印度洋上空失踪。”

他还表示，已将上述进展通知了机上乘客家属。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一表示，澳洲一架飞机在南印度洋搜寻时发现两个新物体。

艾保德称，其中一个是圆形的绿灰色物体，另一个是长方形的橘黄色物体。澳洲一海军舰艇位于曾发现物体的区域附近，并希望很快重新找到它们。

(编译 母红; 审校 李军)

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