马航失联客机未自动发出信息--消息人士

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透吉隆坡3月10日 -了解情况的消息人士表示，上周六失踪的马来西亚客机在从雷达上消失之后，没有通过航空数据监控系统自动联系。
这架波音777-200ER飞机装备有维护电脑，能够通过被称为“ACARS”的系统与地面自动联络。
这些信息可以帮助机师进行必要的维修准备，并缩短在目的地的维护时间。
消息人士称，但马来西亚航空公司的失踪飞机没有发出这种信息，所以调查人员无法判断其发生了什么情况。
马来西亚周一称这起失踪事件是前所未见的神秘事件，大规模的海面与空中搜索已进入第三天，仍然毫无所获。
美国波音(BA.N)拒绝发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
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