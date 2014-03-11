马航失联客机未自动发出信息--消息人士

路透吉隆坡3月10日 -了解情况的消息人士表示，上周六失踪的马来西亚客机在从雷达上消失之后，没有通过航空数据监控系统自动联系。

这架波音777-200ER飞机装备有维护电脑，能够通过被称为“ACARS”的系统与地面自动联络。

这些信息可以帮助机师进行必要的维修准备，并缩短在目的地的维护时间。

消息人士称，但马来西亚航空公司的失踪飞机没有发出这种信息，所以调查人员无法判断其发生了什么情况。

马来西亚周一称这起失踪事件是前所未见的神秘事件，大规模的海面与空中搜索已进入第三天，仍然毫无所获。

美国波音(BA.N)拒绝发表评论。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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