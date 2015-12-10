丑闻缠身的马来西亚总理纳吉布坚持称“我是个绅士”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透吉隆坡12月10日（记者 Joseph Sipalan/Rozanna Latiff） - 马来西亚总理纳吉布周四称，不会向利用国有基金丑闻攻击他的批评者投降，马来西亚政府的经济管理不是马来西亚货币林吉特下滑的原因。
纳吉布在他所在的执政党马来民族统一机构年度会议上呼吁团结，上周该党的副领袖要求纳吉布下台。
国有基金1MDB贪腐和管理不善的指控，以及超过6亿美元资金被发现存入纳吉布的个人银行账户，这均令纳吉布政府受到打击。纳吉布称存入其个人银行账户的逾6亿美元是政治捐赠。
“重要的是我站在正确的一方，真想必将大白于天下，”纳吉布说道。他周末接受了马来西亚反贪委员会的问话。
纳吉布的演讲长达90分钟，频频获得叫好声，他主要使用马来语，期间短暂穿插了英语。在英国接受过教育的纳吉布宣布：“我是个绅士。”
1MDB丑闻震撼了马来西亚的投资者，也令公众对马来民族统一机构领导的执政联盟的信心受到动摇。
由此引发的不确定性和石油、天然气价格下跌冲击马来西亚经济，今年林吉特兑美元贬值近25%。
“货币贬值引发很大的担忧，不过贬值不是我们管理经济不善所致，而是外部原因导致的，比如油价和其他商品价格下跌等，”纳吉布说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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