版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 15日 星期六 17:11 BJT

马来西亚警方搜查失联飞机飞行员的家--官员

路透吉隆坡3月15日 -马来西亚警方一名高级官员对路透称，警方周六开始搜查马航失联飞机飞行员的家，此前马来西亚总理纳吉布确认怀疑失联飞机被人蓄意改变航线。

警方周六下午抵达现年53岁的失联飞机机长Zaharie Ahmad Shah的家，在纳吉布结束新闻发布会后不久。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐