香港《明报》：马航安检粗疏铸大错严查护照免重蹈覆辙

（3月11日社评）

昨日下午，香港一架民航客机在越南头顿东南方约60公里海域，距离马航客机失踪地点约500多公里，发现大量不明碎片，各方正在调查确认。马航事故不少谜团待解，不过，有一个情况可以确定，就是马航的安检措施有漏洞，现在虽然不能证明事故与此有关，但是马航或其他航空公司都应该检视安检措施，确保到位，使航空交通的安全得到更大保障。

2名欧洲人在泰国失去的护照，却被人用作登上肇事马航客机。2名亚洲面孔的人士分别以这2本报失护照，登上MH370客机，情况使吉隆坡国际机场边检部门遭到舆论抨击。

由于这个发现，使航机失踪蒙上客机被骑劫和恐怖袭击的阴影。这次事故，是否与报失护照有关，尚待查明，不过，马国边检人员执行安检工作的马虎，使人惊讶。国际刑警组织表示，国际刑警组织数据库已经收录了超过4000万个失窃护照的资料，马航显然未利用有关资料查证；另外，乘客名单中有乘客的护照号码与福州福清一名俞姓男子持有的护照相同，俞的护照并未失去，而马航公布的护照姓名另有其人。

从国际刑警组织的关注和俞姓男子护照的情况，暴露两个问题。一是马国边检对护照的检查，不够严谨。另外，反恐专家对马航今次事故，不倾向认为涉及恐怖袭击，然则，一班航机之上，为何起码出现3宗问题护照，马航检查宽松与其航班路线，会否被一些人利用从事其他罪案。

马国已经表示会全面检讨机场保安程序，以改善目前的情况。除了马国，其他国家地区也应该从马国边检保安漏洞，检视是否有类似情况。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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